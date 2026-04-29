Thailanda are o problemă mare cu fructul care miroase a brânză stricată și apelează la influenceri ca s-o rezolve

Thailanda este cel mai mare exportator mondial de durian FOTO: Getty Images

Thailanda a început să apeleze la influenceri pentru a combate supraabundenţa de durian, reducând drastic preţurile într-un moment în care cererea mai slabă venită din China ameninţă cea mai mare piaţă de export a sa, transmite Bloomberg citată de Agerpres.

Pimradaporn Benjawattanapat, sau Pimrypie, una din cele mai cunoscute vânzătoare online din Thailanda, a organizat marţi seara o transmisiune live în rândul celor 31 de milioane de urmăritori ai săi pe TikTok şi Facebook. Cunoscută pentru că vinde orice, de la sos de peşte până la parfumuri de lux, Pimrypie a stabilit preţul pentru soiul premium de durian Monthong la doar 100 de baht (aproximativ trei dolari) pe fruct, mult sub preţurile obişnuite de pe piaţă. Unele fructe "jumbo" s-au vândut cu 480 de baht, comparativ cu 700-800 de baht pentru un durian de dimensiuni similare în condiţii normale.

"Durianul este mândria noastră. Să nu lăsăm această mândrie să piară în livezi", a spus Pimrypie la începutul transmisiunii în direct, care a durat patru ore.

Aproape opt milioane de oameni au urmărit transmisiunea în direct a lui Pimrypie doar pe Facebook, generând aproape două milioane de comenzi în timp real. Pimrypie a precizat că ea vinde durianul în pierdere, după ce cumpără produse de la fermele din Chanthaburi, capitala mondială a durianului, cunoscută pentru soiul cremos Monthong. Pimrypie nu a dezvăluit imediat volumul vânzărilor pe toate platformele.

Transmisiunea în direct a lui Pimrypie face parte dintr-o campanie a Guvernului thailandez de a utiliza comerţul în direct pentru a preveni acumularea de durian pe plan intern. Thailanda are aproximativ 850.000 de vânzători online care generează 1,3 miliarde de tranzacţii, iar ritmul de creştere îl depăşeşte pe cel înregistrat în restul Asiei de Sud-Est, potrivit unui raport din 2025 realizat de Google, Temasek Holdings şi Bain & Company.

Acum această strategie este extinsă peste hotare. Ministrul thailandez al Comerţului, Suphajee Suthumpun, a participat săptămâna aceasta la o sesiune de trei ore de livestream chinez, care a atras comenzi de durian în valoare de 15 milioane de baht de la consumatorii din China continentală.

Thailanda, cel mai mare exportator mondial de durian, se aşteaptă la o producţie în creştere cu 33% în acest sezon, până la aproximativ 2,1 milioane de tone. În timp ce aproximativ 30% din recoltă este consumată pe plan intern, cea mai mare parte este expediată în străinătate, lăsând cultivatorii expuşi atunci când cererea externă scade.

Fructul ţepos este unul dintre cele mai valoroase exporturi agricole ale Thailandei. Ţara a expediat anul trecut peste 979.000 de tone în valoare de 4,37 miliarde de dolari americani, fiind responsabilă pentru cea mai mare parte a comerţului global cu durian.

Ce este durianul

Durian este un fruct tropical originar din Asia de Sud-Est (în special Thailanda, Malaezia și Indonezia). Este cunoscut pentru două lucruri principale: aspectul său neobișnuit și mirosul foarte puternic.

Durianul are o coajă tare, verde sau maronie, acoperită cu țepi, iar în interior are pulpa galbenă, cremoasă, împărțită în segmente.

Are un gust dulce-cremos, uneori descris ca o combinație între banană, vanilie și migdale. Mirosul este foarte intens și controversat: unii îl iubesc, alții îl consideră neplăcut, fiind asemănat uneori cu cel de ceapă sau brânză stricată.

Deși este numit „regele fructelor” în Asia, în unele hoteluri și mijloace de transport este interzis din cauza mirosului.