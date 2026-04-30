​Capul unei statui a lui Alexandru cel Mare şi alte alte 337 de artefacte s-au întors în Italia

Un cap de marmură al lui Alexandru cel Mare şi alte 337 de artefacte au fost aduse în Italia din Statele Unite ale Americii.

În urma unei anchete internaţionale a carabinierilor, desfășurate între decembrie 2025 și aprilie 2026, un cap de marmură al lui Alexandru cel Mare şi alte 337 de artefacte au fost aduse în Italia din Statele Unite ale Americii.

Printre cele mai apreciate piese din cele 337 de artefacte, se numără un cap de marmură al lui Alexandru cel Mare, găsit în Forumul Roman, o sculptură din bronz furată din Herculaneum şi două sculpturi din bazalt egiptene antice, relatează La Stampa.

Recuperarea este rezultatul cooperării investigative, judiciare și diplomatice care a implicat unele dintre cele mai importante autorități americane: Biroul Procurorului Districtual din Manhattan, Biroul Federal de Investigații (FBI) și Homeland Security Investigations (HSI). Într-un caz, a contribuit și casa de licitații Christie's din New York.

Dintre cele 337 din 377 de active repatriate, conform datelor oficiale, 221 au fost returnate datorită activității Biroului Procurorului Districtual din Manhattan. Restul de 116 au fost recuperate pe 10 aprilie 2026, prin efortul comun al FBI, HSI și Biroului Procurorului Districtual.

Nucleul de lucrări obținute cu contribuția Biroul Procurorului Districtual din Manhattan include artefacte datând din secolul al V-lea î.Hr. până în secolul al III-lea d.Hr.: sculpturi, obiecte de bronz, ceramică și obiecte de bijuterie. Cele recuperate cu FBI includ bronzuri și teracote din epoca fierului până în perioada elenistică, în timp ce activele returnate datorită HSI includ o cârmă de navă, o vază Canosa și un set de monede romane.

„Cultura nu se pierde, nu se uită, ci mai degrabă este protejată, recuperată și, mai presus de toate, returnată comunității”, a declarat ministrul Culturii din Italia Alessandro Giuli. „Protejarea patrimoniului nostru înseamnă apărarea memoriei, consolidarea identității și transmiterea către noile generații a valorii culturii ca bun public universal.”