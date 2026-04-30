Câteva reguli de circulație din Italia sunt cu adevărat ciudate

În Italia vitezele excesiv de mici, cu excepția cazului în care sunt justificate de circumstanțe obiective, cum ar fi traficul intens, condițiile meteorologice nefavorabile sau problemele tehnice ale vehiculului, pot fi sancționate.

Codul Rutier din Italia conține prevederi mai puțin cunoscute, dar la fel de importante, care au un impact concret asupra siguranței rutiere și pot duce la amenzi semnificative. Cele mai relevante sunt că nu se poate conduce cu viteză prea mică, iar conducătorii auto trebuie să aibă grijă să nu murdărească şoseaua cu anvelopele mașinii sau ale camionului.

Articolul 141 din legea rutieră din Italia nu numai că interzice viteza excesivă, dar introduce și un principiu mai larg: șoferul trebuie să mențină întotdeauna o viteză adecvată condițiilor de drum, trafic și vizibilitate, evitând orice comportament care ar putea constitui un pericol sau o obstrucționare a traficului. Asta înseamnă, în termeni practici, că și vitezele excesiv de mici, cu excepția cazului în care sunt justificate de circumstanțe obiective, cum ar fi traficul intens, condițiile meteorologice nefavorabile sau problemele tehnice ale vehiculului, pot fi sancționate, relatează Il Messaggero.

În consecinţă legiuitorii consideră că viteza prea mică este potențial periculoasă, un vehicul care circulă cu mult sub viteza medie a fluxului de trafic poate obliga alți participanți la trafic să frâneze brusc sau să depășească imprudent, crescând riscul de accidente. În aceste cazuri, șoferul poate fi supus unei amenzi administrative între 42 și 173 de euro, confirmând că siguranța rutieră nu depinde doar de „neconduce cu excesul de viteză”, ci și de a nu împiedica inutil pe ceilalți participanți la trafic.

Aruncarea deșeurilor pe șosea este interzisă Pe lângă această prevedere, o altă regulă puțin cunoscută, dar semnificativă, este inclusă în articolul 15, care interzice aruncarea deșeurilor sau deteriorarea carosabilului.

Această prevedere se aplică în special în situații specifice, cum ar fi ieșirea din șantiere, terenuri agricole sau drumuri de pământ. În astfel de situații, vehiculele târăsc frecvent noroi, pietriș sau alte resturi pe asfalt, alterând aderența drumului. Riscul, în acest caz, este deosebit de mare pentru anumite categorii de utilizatori, cum ar fi motocicliștii și bicicliștii, care pot pierde controlul vehiculelor chiar și la viteze mici. Din acest motiv, legea nu numai că interzice aruncarea deșeurilor pe carosabil, dar, în anumite circumstanțe, impune și curățarea asfaltului. Încălcarea acestei reguli se pedepsește și cu amenzi cuprinse între 42 și 173 de euro, aliniindu-se la sancțiunile pentru alte comportamente care afectează siguranța publică.