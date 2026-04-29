Taxa pentru parcarea de reşedinţă tocmai s-a majorat în Brașov. Cât va costa pe an: Cei care lasă mașina „la bordură” plătesc la jumate

Semn de parcare de reședință în Brașov. Sursa foto: Primăria Municipiului Brașov via Facebook

Consiliul Local Braşov a votat, miercuri, majorarea tarifului pentru parcarea de reşedinţă în municipiul Braşov.

Proprietarii de mașini vor plăti o sumă fixă de 350 de lei pe an, indiferent de zona unde se află locurile de parcare.

Consilierii au votat, cu majoritate, şi amendamentele depuse, potrivit cărora pentru parcarea „la bordură” se va percepe o taxă de 150 de lei pe an pentru autoturisme şi 100 de lei pentru motociclete şi mopede.

Au fost înregistrate şi trei voturi împotrivă, din partea consilierilor USR.

Taxele anterioare, stabilite în 2006, erau de 156 de lei pe an pentru zona A (Centru), 144 de lei pentru Zona B, 132 de lei pentru zona C şi 120 de lei pentru Zona D.