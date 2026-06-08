Clipe de groază în Constanța. Un TIR scăpat de sub control a lovit în plin mai multe mașini: un adult și un copil, duși la spital

Șoferul TIR-ului înmatriculat în Bihor a fost supus unei testări antidrog. Foto: captură Antena 3 CNN

Au fost momente de groază, luni după-amiază, în Constanța, după ce un șofer de TIR a pierdut controlul asupra volanului și la un viraj într-un sens giratoriu a izbit în plin mai multe mașini și un autobuz, potrivit Ziua de Constanța. În urma accidentului, mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar la spital au fost transportate de urgență un copil și un adult.

Accidentul rutier a avut loc în zona Cireșica din Constanța. În imaginile suprinse în momentul accidentului se poate vedea cum trecătorii și mai mulți șoferi, deja loviți de TIR, realizează că TIR-ul este scăpat de sub control și urlă la șofer să oprească, înainte ca vehiculul să se izbească de alte mașini.

La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor precum și echipaje ale Poliției Rutiere Constanța pentru a stabili cu exactitate cauzele și circumstanțele în care a avut loc evenimentul.

„Astăzi, în jurul orei 17.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța - Serviciul Municipal de Siguranță Rutieră au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, în municipiul Constanța.

Din primele informații a reieșit faptul că un bărbat, de 49 de ani, din Oradea, ar fi condus un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă pe strada Dispensarului din municipiul Constanța, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat mai multe autovehicule care se aflau atât parcate, cât și în mers, după care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Aurel Vlaicu, către bulevardul Tomis, unde a intrat în coliziune cu un scuar, cu un stâlp și un copac”, a transmis Poliția Rutieră.

Șoferul TIR-ului înmatriculat în Bihor a fost supus unei testări antidrog. Rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor Antena 3 CNN.

La acest moment nu este clar ce s-a întâmplat, o ipoteză este că șoferului i s-ar fi făcut rău și din acest motiv a pierdut controlul asupra volanului.

Martorii accidentului au declarat pentru Ziua de Constanța că în momentul producerii impactului, pasagera aflată pe locul din dreapta al uneia dintre mașini ar fi fost scoasă din vehicul de un tânăr aflat în apropiere, cu doar câteva clipe înainte ca situația să devină critică.