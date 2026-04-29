Mai mulţi elevi din Constanța au fost premiaţi pentru performanțe la concursul de educație financiară

3 minute de citit Publicat la 11:48 29 Apr 2026 Modificat la 11:50 29 Apr 2026

Elevi din Constanţa, premiați pentru rezultate excepționale la concursul de cultură financiar-contabilă.

Elevii constănțeni cu rezultate deosebite la Concursul de cultură și educație financiar-contabilă au fost premiați în cadrul unei festivități organizate de CECCAR, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, eveniment care a reunit profesori, oficiali și reprezentanți ai mediului educațional.

Competiția, aflată la ediția a IV-a, a avut ca scop promovarea educației financiare în rândul tinerilor și apropierea acestora de o carieră în domeniul economic. Organizatorii au subliniat importanța formării noilor generații de specialiști, evidențiind rolul esențial al educației financiare în dezvoltarea unor alegeri responsabile și a unui viitor profesional stabil.

“Suntem astăzi, aici pentru a premia elevii care au obținut rezultate excelente la Concursul de cultură și Educație Financiară organizat la inițiativa Corpului Experților Contabili și a Contabililor Autorizați din România în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării”, a spus Elena Vlad, președinta CECCAR Filiala Constanța.

Ulterior, şefa CECCAR Filiala Constanța a mai adăugat: “Pe această cale, mulțumesc Inspectoratului Școlar Județean Constanța pentru implicare, doamnei Inspector general prof. Lucreția-Claudia Portase şi inspector general adjunct prof. Loredana Manolache, precum și elevilor și părinților. Felicit performanța realizată de elevii constănțeni și mulțumesc profesorilor pentru modul în care au pregătit concurenții noștri de astăzi.

Educația financiară nu înseamnă doar bani, ci alegeri mai bune în fiecare zi. Înseamnă să știi să economisești, să înveți cum să investești și cum să eviți cheltuielile inutile. O cultură financiară sănătoasă ne oferă siguranță, libertate și încredere în viitor.

De aceea, îi încurajez pe tineri să învețe cum să își construiască propriul echilibru financiar și să aleagă, cu încredere, o carieră în acest domeniu.

Mie, personal, profesia de expert contabil mi-a adus satisfacții profesionale și, de ce nu, și financiare. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș alege aceeași profesie.

În încheiere, vreau să urez succes tinerilor noștri calificați la etapa națională. Ne dorim ca, anul acesta, să avem un constănțean printre finaliști”.

Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), au organizat și în acest an Concursul de cultură și educație financiar-contabilă, aflat la ediția a IV-a.

Concursul își propune să contribuie la schimbarea percepției tinerilor asupra domeniului financiar-contabil și la apropierea acestora de o profesie cu rol esențial în economie.

În acest context, ne preocupă formarea noilor generații de profesioniști care vor contribui la dezvoltarea mediului economic.

Anul acesta etapa județeană a concursului s-a desfășurat in data de 17 aprilie, la Liceul Economic Virgil Madgearu, căruia ii mulțumim si pe aceasta cale pentru implicarea activa in derularea acestei etape. O contribuție importantă în toate etapele au avut-o doamnele inspectoare prof. Daniela Frangopol si prof. Mariana Popa.

La concurs s-au înscris 27 de elevi de la Liceul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Comercial “Carol I”, Colegiul Economic Mangalia, Liceul Tehnologic Pontica, Liceul Tehnologic “Ioan N. Roman”, Liceul Tehnologic “N. Titulescu” Medgidia.

Festivitatea de premiere a Concursului s-a desfășurat în sala Nicolae Butculescu a filialei CECCAR Constanța, prilej cu care elevii clasați pe locurile I–III, alături de cei distinși cu mențiuni, au primit premii în bani:

VELCOV ELENA CRISTINA – Premiul I;

GAVENE RENATA BRIANA – Premiul II;

TRAICU DANIEL IONUȚ – Premiul III.

Mențiuni:

GĂLUȘCĂ DARIA MIHAELA SILVIA;

CHILABOC DAVID MIHAI;

BARBU ALEXANDRU SEBASTIAN.

Profesori îndrumători: Uda Mihaela și Chelu Bianca de la Colegiul Comercial “Carol I” Constanţa.

Mențiune: BURZ AMALIA-MIHAELA, pregătită de doamna profesoară Bordei Florentina Lăcrămioara de la Colegiul Economic Mangalia.