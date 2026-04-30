Dragoș Pîslaru: „Guvernul Bolojan rămâne în continuare. Nu pleacă nicăieri după ziua de marţi”

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, 30 aprilie 2026. Sursa foto: Guvernul României

Guvernul Bolojan va rămâne în continuare, a dat joi asigurări ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, care consideră că unii dintre parlamentarii care au semnat moţiunea de cenzură şi-au dat seama că nu există alternativă.

„Vă asigur că Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marţi. Guvernul acesta rămâne în continuare. (...) Nu plecăm nicăieri pentru că avem lucruri de făcut. Trebuie să menţinem în continuare ţara pe o traiectorie stabilă. Trebuie să facem exact ce a spus prim-ministru cu privire la pregătirea pentru absorbţia fondurilor europene.

Este un guvern responsabil care va rămâne până în ultima clipă să aibă grijă de români şi de România", a subliniat Pîslaru, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei extraordinare de Guvern.

„Nişte parlamentari au semnat o moţiune şi au început să-şi dea seama că n-au niciun plan alternativ”

El s-a declarat extrem de încrezător cu privire la eşecul moţiunii de cenzură depusă de Opoziţie.

„Am încredere, mai ales în condiţiile în care parlamentarii încep să înţeleagă exact ce au semnat. Nişte parlamentari au semnat o moţiune, după care au început să-şi dea seama că n-au niciun plan alternativ. Unii dintre ei vor alegeri anticipate, alţii nu vor. Unii dintre ei se gândesc că poate nu se înjură te,porar ca să facă o colaiție, alții spun că nu vor o coaliție. Constatăm breșe importante și probleme pe zona de responsabilitate față de modul în care dai foc la țară. Că dacă ești cu chibritul în mână, marți poți să alegi dacă îl aprinzi sau nu.”, a afirmat ministrul interimar.

„Există resurse pentru plata salariilor și pensiilor”

Acesta a precizat că nu nu vor fi probleme cu plata salariilor şi a pensiilor, răspunzând unei întrebări pe această temă.

„Ca ministru interimar al Muncii şi în numele Guvernului pot spune foarte clar, fără dubii, că există resurse pentru plata salariilor, pentru plata pensiilor. Nu există niciun fel de risc ca acestea să nu mai fie plătite. Îi asigur pe români că acest guvern lucrează în continuare pentru a putea să asigure această stabilitate”, a arătat Pîslaru.

Potrivit acestuia, prin moţiunea de cenzură se poate bloca activitatea guvernamentală.

„Lucrurile acestea vor avea consecinţe economice fundamentale şi vor putea afecta nişte fluxuri de bani importante, mai ales cele nerambursabile, dinspre zona Uniunii Europene”, a explicat Pîslaru.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a fost prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Dezbaterea şi votul asupra documentului sunt programate pentru marţi, în plenul reunit.

Moţiunea este iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România, care cer demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.