The Atlantic: Trump se consideră „cel mai puternic om din toate timpurile” și se compară cu Iulius Caesar și Napoleon Bonaparte

Preşedintele american Donald Trump se consideră acum „cel mai puternic om din toate timpurile” şi se compară cu cei mai mari cuceritori din istorie, precum Alexandru cel Mare, Iulius Caesar sau Napoleon Bonaparte, spun două surse de la Casa Albă, citate de The Atlantic.

„El vrea să ne amintim de el ca de cel care a realizat lucruri imposibile pentru alţii, mulţumită tăriei sale de caracter şi voinţei sale ieşite din comun”, a spus un apropiat al lui Donald Trump.

Trump, care afirma până acum că rivalizează cu personalități precum George Washington şi Abraham Lincoln, se consideră acum un personaj total ieşit din comun, fără precedent în istoria mondială, prin puterea sa.

Revista analizează câmpul lexical din ultimele luni al lui Trump, care teatralizează neîncetat războiul din Iran şi foloseşte din ce în ce mai mult termeni dramatici.

„O civilizaţie întreagă va muri în această seară pentru a nu mai renaşte niciodată”, spunea el la începutul lui aprilie.

În ciuda faptului că a acceptat un armistiţiu de două săptămâni, pe care l-a prelungit ulterior, Trump şi-a prezentat intervenția în Orientul Mijlociu drept „unul dintre cele mai importante momente ale lungii şi complexei istorii a lumii”.

„El se află în mod clar într-o fază de dezinvoltură totală”, a spus un alt apropiat al administraţiei americane.

„Tendinţa autoglorificării este o caracteristică la fel de fundamentală a lui Trump ca freza sa impecabilă şi cravatele roşii supradimensionate. Ea a devenit şi mai importantă (în ultima vreme) în definirea priorităţilor sale şi orientării acţiunilor sale, pe măsură ce se apropie de sfârşitul mandatului”, îl ironizează The Atlantic.

Mai mult, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a spus că „este eliberat” de preocupările politice.

„El este eliberat de preocupări politice şi este capabil să facă mai degrabă ceea ce este cu adevărat drept decât ceea ce-i serveşte intereselor politice”, spune oficialul.

Pe de altă parte, Trump face tot ce poate pentru a lăsa o amprentă fizică a trecerii sale pe la Casa Albă: de la construirea unei săli de bal, ale cărei coloane şi aureturi evocă Roma antică, până la emiterea unei monede de aur care-i va purta fața, cu ocazia marcării a 250 de ani de independenţă.

Publicația pune și o întrebare: „Va dori, oare, să desemneze şi un succesor, care să-i păstreze această amprentă pe plan politic, atunci când va pleca de la Casa Albă”?

„În realitate, lui Trump nu-i place cuvântul moşternire”, au declarat consilieri şi aliaţi de-ai săi publicaţiei.

Unii dintre ei se întreabă chiar dacă lui Trump îi pasă cu adevărat de acest lucru.

„Singura moştenire care-l preocupă pe preşedintele Trump este să facă America mai măreaţă ca niciodată”, a spus pentru The Atlantic o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales.

În timp ce Trump căuta un partener de cursă în 2024, un colaborator apropiat povesteşte că a încercat să-l convingă să aleagă pe cineva care să contribuie la continuarea mişcării sale sale politice.

Trump i-ar fi replicat: „Ce-mi pasă mie? Voi fi mort”.