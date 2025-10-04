CNN: Trump își bate monedă cu chipul său, la 250 de ani de existență a SUA. Un text de lege spune că are voie la doi ani după ce moare

2 minute de citit Publicat la 19:04 04 Oct 2025 Modificat la 19:06 04 Oct 2025

Casa Albă crede că Trump se va bucura la vederea noii monede. Sursă foto: Getty Images / X@RepsAgainstTrump

Imagini ale președintelui Donald Trump ar urma să apară pe o monedă specială de 1 dolar, emisă de Monetăria Statelor Unite în onoarea celei de-a 250-a aniversări a existenței țării, în 2026, relatează CNN.

Primele schițe ale imaginilor au confirmate de Trezoreria SUA, arată sursa citată.

"Aceste prime schițe care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii și pe @POTUS (Președintele SUA, n.r.) sunt reale. Așteptăm cu nerăbdare să vă împărtășim mai multe în curând, odată ce blocajul guvernului Statelor Unite va lua sfârșit", a postat pe X Brandon Beach, reprezentant al Trezoreriei SUA.

Potrivit schițelor, pe fața monedei se află profilul lateral al lui Trump, cu mesajele "Liberty" (Libertate) în partea de sus, "In God we Trust" (Credem în Dumnezeu) în partea de jos și datele 1776 și 2026.

Pe revers se află faimoasa imagine a lui Trump ridicând pumnul, după tentativa de asasinat din Butler, Pennsylvania, din 13 iulie 2024.

În partea de sus sunt gravate expresia "FIGHT, FIGHT, FIGHT" (Luptă, luptă, luptă) și un steag american, fluturând în spatele capului prezidențial.

Nu este clar dacă acest design al monedei va fi pus în circulație, întrucât o lege americană interzice afișarea imaginii unui președinte în funcție sau a unui fost președinte în viață pe unitățile monetare în circulație.

Dacă este respectată legea actuală, moneda cu chipul lui Trump poate apărea la doi ani de la moartea sa

Conform legislației, președinte poate apărea pe o monedă după cel puțin doi ani de la moartea sa.

"Nicio monedă emisă în temeiul acestei subsecțiuni nu poate purta imaginea unui fost sau actual președinte în viață sau a unui fost președinte decedat, în perioada de 2 ani de la data decesului respectivului președinte", se spune în Codul american care reglementează designul monedelor.

Înaintea celei de-a 250-a aniversări a Americii, Congresul a adoptat Legea privind monedele de colecție aflate în circulație.

Aceasta prevede, la rândul ei, că în perioada de un an începând de la 1 ianuarie 2026 secretarul Trezoreriei poate dispune emiterea monedelor de 1 dolar cu imagini emblematice, pentru celebrarea evenimentului.

Textul mai spune, de asemenea, că "nicio imagine prim-plan (cap-umeri) sau bust al unei persoane, în viață sau decedate, și niciun portret al unei persoane în viață nu poate fi inclus în desenul de pe reversul monedelor specificate”.

Profilul din lateral al lui Trump apare pe fața monedei, nu pe revers, ceea ce pare să satisfacă cerințele legii adoptate de Congres.

Însă reversul îl prezintă în continuare pe Trump, dar nu este clar dacă imaginea ar constitui o încălcare a legii.

Desenul de pe revers este o reprezentare a scenei din Butler, însă nu se încadrează în categoriile excluse "prim-plan, bust sau portret".

Trezoreria spune că schițele monedei cu Trump sunt legale, iar Casa Albă transmite că "sigur îi vor plăcea" președintelui

Trezoreria susține că schițele cu portretul lui Trump pe ambele fețe ale monedei sunt legitime, însă un purtător de cuvânt a subliniat că nu a fost ales încă un design final.

"Acest prim proiect reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense", a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt.

Anterior, în cadrul unei conferințe de presă, Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe, a fost întrebată dacă Trump a văzut primele imagini ale monedei cu chipul său.

"Nu sunt sigur dacă le-a văzut, dar sunt sigur că îi va plăcea", a răspuns Leavitt.

Singurul președinte în viață al SUA care a apărut pe o monedă a fost Calvin Coolidge în 1926, după cum arată site-ul Asociației Numismatice Americane.

Mandatul lui Coolidge s-a desfășurat în perioada 2 august 1923 – 4 martie 1929.