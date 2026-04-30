Portul Constanța își consolidează poziția strategică: investiții de peste 900 de milioane de euro

În contextul schimbărilor geopolitice din Europa de Est, Portul Constanța își consolidează rolul de infrastructură strategică pentru economia regională și pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Creșterea capacității operaționale și conectarea la marile coridoare europene de transport depind însă de investiții consistente în infrastructură.

Aceste teme au fost discutate în cadrul dezbaterii „PORTUL CONSTANȚA – POARTA COMERCIALĂ A EUROPEI DE EST”, organizată de Antena 3 CNN, eveniment care a reunit companii și operatori portuari pentru a analiza oportunitățile de dezvoltare ale unuia dintre cele mai importante porturi din regiune.

Un punct central al discuțiilor a fost extinderea influenței strategice a României în zona Mării Negre și a Dunării.

„În primul rând, aș vrea să subliniez inițiativa Guvernului României pentru achiziția prin intermediul Companiei Naționale de Administrare a Porturilor Maritime Constanța a portului Giurgiulești. Aceasta devine o achiziție extrem de importantă și strategică pentru statul român. Bineînțeles, reprezintă și extinderea politicilor pe Dunăre și totodată stabilirea unui nou coridor de flux comercial foarte important, inclusiv pentru ceea ce va însemna reconstrucția Ucrainei, dat fiind faptul că prin această politică și în acest coridor vom fi la mai puțin de 1km de granița cu Ucraina”, a explicat Mihai Teodorescu, director general al Companiei Naționale Administrare a Porturilor Maritime Constanța.

Acesta a subliniat și poziția actuală a Portului Constanța în regiune, dar și nivelul investițiilor deja atrase:

„Portul Constanța, în acest moment, și-a stabilit clar poziția de stabilitate și de încredere ca principal hub al Uniunii Europene de la Marea Neagră. Avem investiții de peste 900 de milioane de euro, 500 de milioane de euro sunt deja aprobate prin cereri de finanțare semnate. Avem proiecte foarte importante. Printre cele mai importante este master planul rutier al Portului Constanța, care va reprezenta și extinderea drumurilor. Bineînțeles, infrastructura electrică, dat fiind politica europeană de green deal, totodată și infrastructura de apă-canal și foarte multe alte investiții, cum ar fi RK-urile la toate podurile construite și aflate în portofoliul de administrare a companiei”.

Dezbaterea a evidențiat faptul că, în actualul context regional, Portul Constanța are șansa de a deveni un hub esențial pentru comerțul european și pentru reconstrucția Ucrainei, însă acest obiectiv depinde de continuarea investițiilor și de dezvoltarea infrastructurii.