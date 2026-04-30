China a aprobat, în martie, exporturi mari de metale rare esențiale pentru industria aerospațială americană

China a exportat în SUA, în luna martie, cantități mari dintr-un pământ rar special utilizat în industria aerospațială și în fabricarea de cipuri, arată datele vamale, reprezentând un semn că strictele controale care au cauzat penurii și prețuri record ar putea fi relaxate, scrie Reuters.

Transportul de oxid de ytriu, de 60 de tone, este cu 50% mai mare decât tot ytriul expediat către SUA de când China a impus controale la export pentru mai multe pământuri rare în aprilie anul trecut, în toiul războiului comercial cu Washingtonul.

Deși majoritatea exporturilor de pământuri rare au fost reluate după armistițiul comercial de la sfârșitul anului trecut, transporturile de ytriu au fost în mare parte blocate, provocând penurii și oprind producțiile mai multor firme aerospațiale și de semiconductori.

Prețurile au crescut cu 6.900% în cele 12 luni până în februarie, iar mai multe companii afectate au făcut lobby la Washington pentru a rezolva problema.

Oxidul de ytriu este utilizat pentru a produce acoperiri care protejează motoarele cu reacție și turbinele centralelor electrice de temperaturile ridicate. Avioanele au nevoie de astfel de acoperiri pentru a zbura, iar analiștii spun că legăturile strânse dintre industria aerospațială și cea de apărare ar fi putut contribui la reticența Beijingului față de exporturile acceptabile.

Chiar și după livrarea din martie, exporturile de oxid de ytriu către SUA în ultimele 12 luni au scăzut cu 75% față de anul precedent. Nu au existat transporturi de alți compuși sau metale de ytriu în martie.