Portul Constanța, poarta comercială a Europei de Est: „Tranzitul principal va fi prin acest coridor”

În contextul schimbărilor geopolitice din Europa de Est, Portul Constanța devine o infrastructură strategică pentru economia regională și pentru comerțul dintre Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Pentru a-i crește capacitatea operațională și conectarea la coridoarele europene de transport, sunt necesare investiții consistente în infrastructură.

Antena 3 CNN a adus la aceeași masă companii și operatori portuari, în cadrul unei dezbateri cu tema „Portul Constanța – poartă comercială a Europei de Est”. Evenimentul oferă o platformă de dialog despre investiții, infrastructură, comerț global și oportunitățile de dezvoltare pentru unul dintre cele mai importante porturi din regiune.

Unul dintre punctele-cheie discutate a fost modernizarea infrastructurii feroviare, esențială pentru creșterea fluxului de marfă.

„Cel mai important lucru, să știți că în toamna acestui an operatorii privați își pot gara trenurile de marfă în această toamnă în cel mai modern triaj din sud-estul Europei. Cel de la Valul lui Traian. Vorbim de 34 de linii de cale ferată electrificate”, a declarat jurnalistul Ștefan Etveș, invitat în cadrul conferinței.

La rândul său, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța a subliniat miza strategică a dezvoltării portului.

„Noi ce am încercat să facem, strategia porturilor care ne înconjoară de la Marea Neagră, a fost pe rapiditatea tranzitului de marfă. Noi am încercat să demonstrăm și să facem Portul Constanța indispensabil pentru viitorul Uniunii Europene și nu numai. Inițiativa Guvernului României și a statului român pentru această achiziție foarte importantă și în premieră după anul 1989, eu cred că va plasa, în primul rând strategic, și exact cum am spus și la început, România și Constanța ca principal hub și ca un generator de coridor și de politică exponențial comercială pentru viitorul accesului în Uniunea Europeană, prin acest principal hub de la Marea Neagră”, a afirmat Mihai Teodorescu.

Acesta a punctat și rolul tot mai important al coridorului de mijloc în transportul internațional de mărfuri.

„Eu cred că vom reuși să devenim indispensabili, pentru că în acest moment, coridorul de mijloc a devenit cel mai important. Practic, tranzitul principal va fi prin acest coridor”, a adăugat directorul.

Dezbaterea a evidențiat faptul că, prin investiții și modernizare, Portul Constanța are potențialul de a deveni un nod esențial în lanțurile logistice europene și un punct-cheie pentru comerțul global.