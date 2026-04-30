Mii de polițiști de frontieră, mobilizați de 1 mai. În București patrulează peste 1.300 de jandarmi. Mesaj pentru amatorii de picnic

2 minute de citit Publicat la 16:39 30 Apr 2026 Modificat la 16:40 30 Apr 2026

Poliția de Frontieră Română anunță că a pregătit în perioada minivacanței de 1 Mai și Ziua Tineretului un dispozitiv adaptat "dinamicii traficului", astfel încât tranzitarea frontierei să se desfășoare "în condiții optime de siguranță și operativitate".

Conform instituției citate, în medie, 3.500 de polițiști de frontieră vor acționa zilnic, atât în punctele de trecere, cât și în zonele de responsabilitate.

La frontiera externă a României - cu Ucraina, Republica Moldova și Serbia - numărul de polițiști din cabinele de verificare va fi adaptat, iar capacitatea infrastructurii existente va fi utilizată astfel încât să se evite formarea de blocaje.

În ceea ce privește frontiera internă, călătoriile către și dinspre Ungaria și Bulgaria se desfășoară fără opriri în fostele puncte de frontieră.

Cu toate acestea, participanții la trafic trebuie să aibă asupra lor documente de călătorie valabile, iar în cazul minorilor se aplică aceleași condiții legale privind însoțirea și documentația necesară.

Având în vedere creșterea semnificativă a numărului de pasageri în această perioadă, inclusiv pe aeroporturi, Poliția de Frontieră recomandă planificarea atentă a deplasărilor și prezentarea din timp la aeroport, conform indicațiilor companiilor aeriene.

Pentru evitarea aglomerării, călătorii sunt invitați să ia în calcul utilizarea tuturor punctelor de trecere a frontierei deschise traficului internațional și informarea prealabilă asupra condițiilor de călătorie.

Măsuri speciale de siguranță în București, de 1 mai

În perioada 1 - 3 mai 2026, peste 1.300 de jandarmi vor executa în București misiuni de ordine și siguranță publică, independent sau în sistem integrat, împreună cu Poliția, pentru asigurarea unui climat de securitate la nivelul Capitalei, anunță instituția.

Jandarmeria Capitalei va suplimenta dispozitivele de jandarmi care vor patrula în zonele în care există posibilitatea să se constituie aglomerări de persoane, în zonele intens circulate precum piețele, gările, autogările, târgurile, în apropierea marilor centre comerciale, în stațiile S.T.B. și pe liniile mijloacelor de transport în comun.

Patrulele de jandarmi, în special cele ecvestre și canine, vor avea incluse în itinerariul de patrulare și zonele de agrement, parcurile și alte spații verzi.

Jandarmeria, avertisment pentru bucureșteni: fără picnic în zonele care nu sunt special amenajate în acest scop

De asemenea, vor fi intensificate gradual măsurile de ordine publică și vor fi desfășurate acțiuni, în zonele și arterele intens circulate, pentru descurajarea persoanelor care tulbură ordinea și liniștea publică sau comit alte fapte antisociale, precizează Jandarmeria.

Instituția avertozează că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 54 din 2012, desfășurarea activităților de picnic, cu excepția celor din în zonele special amenajate, este interzisă.