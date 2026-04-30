Trafic blocat pe cea mai mare arteră din centrul Bucureștiului: Un accident cu patru mașini a avut loc pe Bd. I.C. Brătianu

Traficul este blocat aproape complet pe Bd. I.C. Brătianu din București, cea mai mare și circulată arteră de la km 0 al Capitalei, după un accident auto în care au fost implicate patru mașini, în zona Spitalului Colțea, deasupra Pasajului Unirii.

Poliţia Rutieră anunţă că traficul auto este restricţionat pe Bd. I.C. Brătianu, dinspre str. Colţei către Piaţa Unirii, după ce în jurul orei 13:10 a avut loc un accident în care au fost implicate patru autoturisme.

„La data de 30.04.2026, în jurul orei 13:10, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. I.C. Brătianu. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate patru autovehicule.

Din primele date, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 39 de ani, care se deplasa pe Bd. I.C. Brătianu, dinspre Piaţa Unirii către str. Colţei, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr.37, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a intrat în coliziune cu trei autovehicule.

În urma accidentului, a rezultat rănirea unei femei în vârstă de 43 de ani (conducătoare auto), care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, spune Poliţia Rutieră.

Toţi conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Traficul este restricţionat pe Bd. I.C. Brătianu, dinspre str. Colţei către Piaţa Unirii, iar pe sensul dinspre Piaţa Unirii către str. Colţei, se circulă doar pe banda 1.

La momentul producerii accidentului, în București ploua, iar carosabilul este umed.