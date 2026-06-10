Elevii din alte două şcoli din Dolj au participat la "Ora de diabet". Ce alimente ţin la distanţă această boală

"Ora de diabet" va continua și în alte comunități din România. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Getty Images

Când școala, autoritățile și specialiștii își unesc eforturile, educația pentru sănătate devine mai accesibilă și mai atractivă pentru copii. La Filiași și Pielești, în județul Dolj, elevii au învățat prin jocuri, experimente și activități interactive cum pot preveni diabetul. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul proiectului "Ora fără diabet", derulat de Antena 3 CNN, împreună cu Societatea Română de Diabet, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B și Consiliul Județean Dolj.

Proiectul "Ora fără diabet" a ajuns marţi mai întâi la Școala Gimnazială Filiași, unde copiii au participat la activități menite să le explice cum pot avea grijă de sănătatea lor încă de la vârste fragede.

Prezent la eveniment, primarul oraşului Filiași a vrut să vadă și el ce se întâmplă cu creierul uman atunci când devii dependent de ecrane.

"Nu m-aș fi așteptat ca percepția creierului uman să fie atât de afectată de numărul mare de informații. Este foarte adevărat că fiecare dintre noi ne dorim să acumulăm cât mai multe informații, fără să conștientizăm cât de mult ne obosește creierul și ne dă o stare de agitație", a declarat Ilie Costeluş, primar oraşului Filiaşi, pentru Antena 3 CNN.

În cursul zilei de luni, elevii de la Școala Gimnazială "Constantin Gheorghiță" Podari, aflată în judeţul Dolj, şi cei de la Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova au descoperit cum pot să ţină diabetul la distanţă.

"Într-adevăr, două zile cu patru școli care au activități non-formale şi deosebit de frumoase, copiii sunt implicați, copiii sunt curioși, copii receptivi și cred că ei au nevoie și de educația non-formală", a precizat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj,

Prin jocuri și activități practice, cei mici au aflat ce alegeri îi ajută să rămână sănătoși și ce obiceiuri le pot afecta organismul pe termen lung. O alimentație bogată în fructe precum strugurii, căpșunele, portocalele poate reduce riscul de diabet de tip 2 şi boli cardiovasculare. Iar consumul a cel puțin cinci bucăți mici de ciocolată neagră în fiecare săptămână poate reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2 cu 21%, potrivit unui studiu.

"Am învățat foarte multe lucruri noi și a fost interactivă activitatea, pentru că eu chiar ne-am distrat", a spus una dintre eleve, iar altă adolescentă a mărturisit: "Mie mi s-a părut o oră foarte educativă, foarte practică și interesantă și, dacă ar mai fi să repet încă o dată această experiență, aş mai repeta-o, cu siguranță".

Caravana a ajuns apoi în comuna doljeană Pielești, unde a fost primită cu același entuziasm de elevi. Autoritățile locale spun că investițiile în activitățile elevilor reprezintă o investiție directă în sănătatea generațiilor viitoare.

"Am început cu ouăle, care au proteină și sunt și gustoase. Am continuat cu pâinea, cum zice și mama: e sănătoasă, apoi... o pară, avocado", a explicat un elev.

"Copiii noștri participă la foarte multe acțiuni de acest gen, dar efectuate la nivelul școlii și mereu vorbim de nutriție și de sport", a precizat Rela Filip, primarul comunei Pieleşti.

În cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN, directoarea Şcolii Gimnaziale Pieleşti, Cosmina Anghel, a spus: "Copii sunt foarte interesați de astfel de activități, pentru că sunt chiar necesare la vârsta lor. Suntem foarte recunoscători că ne-ați vizitat".

În cele două zile de activități, sute de copii au aflat că prevenția începe cu alegerile simple făcute în fiecare zi.

"A fost destul de frumos, pentru că oamenii care au venit să ne prezinte acest eveniment au fost profesionişti", a povestit un adolescent.

Proiectul "Ora fără diabet", derulat de Antena 3 CNN, împreună cu Societatea Română de Diabet, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B și Consiliul Județean Dolj, s-a bucurat de un real succes în județul Dolj și va continua să promoveze educația pentru sănătate în rândul elevilor din România.