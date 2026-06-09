"Ora fără diabet" a ajuns la Craiova, dar şi într-o şcoală din Dolj: Copii au învăţat prin joc şi sport cum pot să trăiască sănătos

"Ora de diabet" va continua și în alte comunități din România. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Obezitatea infantilă și diabetul de tip 2 afectează tot mai mulți copii, iar specialiștii spun că prevenția trebuie să înceapă încă de la școală. Elevii Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, dar şi cei de la o şcoală din judeţul Dolj au participat la o lecție altfel despre alimentație, mișcare și obiceiuri sănătoase, în cadrul proiectului "Ora fără diabet", derulat de Antena 3 CNN, împreună cu Societatea Română de Diabet, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B și Consiliul Județean Dolj.

Prima oprire a caravanei a fost la Școala Gimnazială "Constantin Gheorghiță" Podari, aflată în judeţul Dolj. Curioși şi entuziasmati, copiii au descoperit încă de la început că lecția despre sănătate avea să fie diferită de cele obișnuite.

"Să investim în educaţie, educaţie şi campanii pentru copii şi vorbim despre campaniile acestea", a declarat Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, iar Aurel Gheorghiță, primarul comunei Podari, a adăugat: "Priorităţile zero au fost sănătatea şi învăţământul. După um bine vedeţi şi aţi fost mereu în mijlocul nostru, avem o infrastructură educaţională de excepţie".

Într-o perioadă în care obezitatea infantilă și diabetul afectează sunt în floare, specialiștii și autoritățile încearcă să aducă informațiile despre prevenție cât mai aproape de elevi.

Una dintre cele mai așteptate provocări a fost cea dedicată alimentației. Împărțiți în echipe, elevii au avut la dispoziție fructe, legume și alte ingrediente din care au trebuit să construiască o farfurie sănătoasă și echilibrată.

"Prepară un prânz festiv pentru familia ta, care să conţină carbohidraţi complecşi. Ştii care sunt aceştia? Atenţie, la final, trebuie să adaugi un desert sănătos. Ce ingrediente foloseşti?" – a fost provocarea pe care a primit-o una dintre eleve, după ce a extras un bilet.

"Eram şi eu extrem de interesată să văd reacţia copiilor, pentru că este prima activitate de acest gen pe care o desfăşurăm în şcoala noastră", a spus Marilena Andriescu, directoarea Școlii Gimnaziale "Constantin Gheorghiță" Podari.

Copiii au alfat, unii poate pentru prima dată, ce alimente ar trebui să manance zilnic, dar si ce sa consume cu măsură.

"Nu este îndeajuns doar ca noi să prezentăm, ci şi ca familia să fie implicată în educaţia nutriţională au şi copiii parte", a explicat Robert Strugariu, dietetician.

Elevii nu au învăţat doar despre alimentaţie, ci şi despre mişcare. Cu zâmbete spirit de competiție, au urcat pe bicicletele staționare și au demonstrat că sportul poate fi și distractiv.

"Ni s-a părut o oră frumoasă, ne-a impresionat la unele faze", a povestit unul dintre elevi.

Cei mici au participat şi la un experiment legat de utilizarea telefonului înainte de culcare. Specialiștii le-au explicat de ce timpul petrecut în fața ecranelor afectează somnul și sănătatea.

După activitățile desfășurate la Podari, mesajul campaniei a ajuns și la elevii Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova. Desigur, şi aici, copiii au participat la activități interactive și au descoperit că prevenția începe cu alegerile făcute zi de zi.

"Întotdeauna răspund pozitivi, mai ales când sunt lucruri practice, cum le-au desfăşurat cei de astăzi, la problemele legate de diabet şi mâncare sănătoasă, sunt cu atât mai atraşi şi cu atât reţin mai mult, bineînţeles", a menţionat Liviu Cotfasă, directorul Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, pentru Antena 3 CNN.

În România, numarul cazurilor de diabet tip 2 în rândul copiilor creşte alarmant.

"În calitate de dietetician, rolul este să-i fac să înţeleagă că nu au de ce să le fie frică de calorii, de mâncare, ci să înveţe să facă alegeri cât mai

bune pentru dezvoltarea lor. Deci, şi-au dat seama cumva unde mai au de lucrat, dar, fiind încă mici, au timp şi este important că sunt dornici să facă alegeri cât mai bune pentru viitorul lor", a declarat Bianca Brad, nutriționist dietetician.

"Mi-a plăcut foarte mult, am învăţat foarte multe lucruri, ce este bine să mănânc", a mărturisit una dintre adolescente.

Prin joc, mișcare și informații prezentate pe înțelesul lor, copiii au descoperit că sănătatea se construiește zi de zi. Proiectul "Ora fără diabet", derulat de Antena 3 CNN, împreună cu Societatea Română de Diabet, Asociația pentru Responsabilitate Socială Plan B și Consiliul Județean Dolj, va continua și în alte comunități din țară.