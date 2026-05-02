Stare de alertă în judeţul Bacău din cauza gunoaielor. 65 de localităţi au rămas fără serviciu de salubritate

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 15:36 02 Mai 2026 Modificat la 15:36 02 Mai 2026
roman masina gunoi germania
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Bacău a decis, sâmbătă, să declare stare de urgenţă în judeţ, după ce 65 de oraşe şi comune au rămas fără serviciu de salubritate. Situaţia este valabilă 30 de zile, începând cu data de 2 mai până 1 iunie. Cele mai mari localităţi afectate sunt municipiul Oneşti, municipiul Moineşti şi Dărmăneşti.

Decizia autorităţilor a fost luată „ca urmare a producerii unei situaţii de urgenţă generată de eşecul utilităţii publice, respectiv întreruperea serviciului de salubrizare”, potrivit CJSU Bacău.

Situaţia a apărut după ce contractul cu operatorul de salubritate care asigura aceste servicii în cele 65 de localităţi a expirat, iar o altă licitaţie, pentru un nou contract, nu a fost lansată. 

Aşadar, în total, 62 de comune şi 3 oraşe din judeţul Bacău se află în stare de urgenţă până pe data de 1 iunie. 

×
Etichete: Bacău gunoaie salubritate

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Locale
» Citește mai multe din Locale
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close