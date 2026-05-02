Nicușor Dan merge în Armenia: Va co-prezida discuții despre democrație și amenințările hibride

2 minute de citit Publicat la 16:19 02 Mai 2026

Nicușor Dan, președintele României. sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan va fi, în perioada 3-4 mai, în vizită oficială în Armenia, unde va lua parte la o serie de reuniuni și summituri dedicate securității, energiei și cooperării europene.

Șeful statului va participa la cea de-a opta reuniune a Comunitatea Politică Europeană, un summit care aduce la aceeași masă lideri de pe întreg continentul pentru discuții despre securitate, cooperare și stabilitate în Europa.

Reuniunea are loc sub tema „Construind viitorul: unitate și stabilitate în Europa” și face parte din seria de întâlniri organizate prin rotație între state membre UE și țări partenere, ediția actuală fiind găzduită de autoritățile armene.

Pe agenda președintelui român se află și co-prezidarea unei mese rotunde dedicate rezilienței democratice și combaterii amenințărilor hibride, alături de liderul Muntenegrului, Jakov Milatović. Discuțiile vor viza teme sensibile precum dezinformarea, securitatea cibernetică, guvernanța democratică sau impactul noilor tehnologii.

În cadrul summitului, Nicușor Dan va participa și la reuniunea Grupului de coordonare pentru Republica Moldova, un mecanism lansat în 2024 de România și Franța pentru sprijinirea securității și stabilității statului vecin. Totodată, el va lua parte la întâlniri dedicate Coridorului Vertical de gaze - un proiect strategic pentru reducerea dependenței energetice a regiunii.

Programul include și participarea la reuniunea Coaliția Europeană Împotriva Drogurilor, unde liderii europeni discută măsuri pentru combaterea traficului de droguri și a criminalității organizate.

Lansată în 2022 la inițiativa Franței, Comunitatea Politică Europeană a devenit un forum important de dialog între aproximativ 50 de state europene, concentrat pe marile teme ale momentului: securitate, energie și cooperare regională. Participarea României la summitul de la Erevan confirmă rolul activ al țării în aceste discuții.

Agenda Președintelui Nicușor Dan

08:30

Participare la Reuniunea privind Coridorul Vertical, organizată de România, cu participarea reprezentanților Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord, Albaniei

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

10:30

Participare la Sesiunea Plenară a Reuniunii Comunității Politice Europene “Building The Future: Unity And Stability in Europe”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia



11:45

Participare la cea de-a doua reuniune a Coaliției Europene Împotriva Drogurilor (ECAD)

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

13:15

Co-prezidarea mesei rotunde cu tema „Consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride” alături de președintele Muntenegrului, Jakov Milatović

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia

14:15

Participare la Reuniunea Liderilor „Grupului de coordonare pentru Moldova”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia



15:00

Participare la Sesiunea Plenară de închidere a Reuniunii Comunității Politice Europene “Building The Future: Unity And Stability In Europe”

Karen Demirchyan Sports and Concert Complex - Erevan, Republica Armenia



