Un mall „semi-apocaliptic” scoate în evidență problemele economice ale Rusiei

Publicat la 17:15 02 Mai 2026 Modificat la 17:15 02 Mai 2026

Mall-ul Goodzone, dintr-o suburbie a Moscovei. Sursa foto: Maksim Kataev/ CNN

Muzică pop energică răsună în atriul unui mall strălucitor dintr-o suburbie de clasă mijlocie a Moscovei. Dar ceea ce trebuia să fie coloana sonoră a agitației cumpărătorilor se aude acum într-un spațiu cu vitrine goale sau baricadate - un semn al stagnării economice a Rusiei, transmite CNN.

Mall-ul extins Goodzone și-a deschis porțile în 2014, cu mare fast. Include un cinematograf multiplex cu opt săli, care acum stă pustiu, cu luminile din foyer stinse. Deși este încă deschis șapte zile pe săptămână, mall-ul din sudul Moscovei pare să moară încet, cu puține magazine deschise și tot mai puțini clienți.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, exodul companiilor occidentale și sancțiunile fără precedent impuse de Occident, economia Rusiei a sfidat așteptările, orientându-se către cheltuieli militare masive și exporturi sporite de petrol către China și India. Totuși, economia începe să arate semne de tensiune tot mai accentuată, cu un PIB în scădere de 1,8% în primele două luni ale anului 2026.

Putin: „Creșterea economică, din păcate, a încetinit timp de două luni consecutive”

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut problema într-o ședință guvernamentală privind economia, la mijlocul lunii aprilie. „Statisticile arată că creșterea economică, din păcate, a încetinit timp de două luni consecutive”, a spus Putin, cerând oficialilor să explice „de ce traiectoria indicatorilor macroeconomici este în prezent sub așteptări”.

Liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennady Zyuganov, a criticat ulterior ceea ce a descris drept lipsa unor răspunsuri competente la întrebările lui Putin în cadrul ședinței, numind situația „tristă și îngrijorătoare”.

Vorbind în Duma de Stat a Rusiei (parlamentul) săptămâna trecută, Zyuganov a avertizat că țara s-ar putea confrunta cu o revoluție de tip bolșevic dacă guvernul nu reușește să abordeze slăbirea economiei. Deși nu l-a criticat direct pe Putin – așa cum se întâmplă adesea în cazul opoziției „coregrafiate” tolerate de Kremlin – el a mustrat guvernul. „V-am avertizat în repetate rânduri: cu un astfel de curs, economia va eșua inevitabil”, a spus Zyuganov.

Mall pustiu, „semi-apocaliptic”

Deși nu există semne de tulburări sociale în masă în Rusia, iar alte mall-uri, inclusiv uriașul Aviapark din nord-vestul Moscovei, par să meargă bine, mai mulți angajați de la Goodzone au descris pentru CNN, cu îngrijorare, traficul tot mai redus de clienți.

Unul dintre aceștia este Ivan, casier la o filială a unuia dintre cei mai mari retaileri din Rusia, care a cerut CNN să nu-i folosească numele de familie sau să-i dezvăluie locul de muncă. Acesta este al doilea său job și nu își permite să-l piardă în climatul actual, a spus el.

„Ei bine, în ceea ce privește situația economică, asta vă spune ceva despre situația din țară”, a spus Ivan, arătând spre ecranul casei de marcat. Monitorul arată 13 tranzacții înregistrate până atunci în ziua respectivă – un total modest de 3.417 ruble (aproximativ 45 de dolari).

Într-o după-amiază de joi, la sfârșitul lunii aprilie, Ivan spune că în vremuri mai bune numărul tranzacțiilor ar fi fost mai aproape de 300.

„Goodzone arată semi-apocaliptic”, a spus Ivan. „Mall-ul este atât de mare încât te poți pierde și obosi plimbându-te prin el. Pare construit și proiectat pentru un flux uriaș de oameni, dar eu nu am văzut asta.”

Multe dintre magazinele goale găzduiau branduri occidentale care au plecat

CNN a solicitat un punct de vedere de la administrația mall-ului. Site-ul acestuia menționează că anumite părți sunt renovate și că sunt introduși noi operatori – însă CNN nu a găsit dovezi în acest sens.

Site-ul promovează spații comerciale de închiriat la prețuri extrem de mici, de la doar 1 rublă (aproximativ 0,01 dolari) pe metru pătrat. Multe dintre magazinele goale găzduiau anterior branduri occidentale care au plecat.

Două femei care lucrează într-un magazin de cadouri, și care au dorit de asemenea să rămână anonime, au spus pentru CNN că foarte puțini clienți mai intră.

„Practic folosim acest magazin ca depozit”, a spus una dintre ele. Ea a adăugat că după pandemia de Covid-19 multe companii s-au mutat online, dar afacerile și-au revenit în general – până la invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

„După 2022, puterea de cumpărare a scăzut”, a spus ea. „Nu mai credem că lucrurile se vor îmbunătăți. Sperăm doar să nu se înrăutățească.”

„Prețurile cresc zilnic peste tot, pentru orice”

A doua femeie a dat din cap aprobator.

„Este singura dorință pe care o avem, pentru că prețurile cresc zilnic peste tot, pentru orice, dar salariile nu cresc”, a spus ea.

Femeile au spus că șeful lor se luptă să facă față cerințelor fiscale crescute.

„Proprietarul aleargă disperat pentru că taxele au crescut anul acesta și acum are probleme să strângă banii pentru a le plăti. Este foarte dificil pentru antreprenori în acest moment”, a spus una dintre ele.

„Ciclul de boom s-a încheiat”

Pentru a crește veniturile, Rusia a majorat anul trecut impozitele pe venit și pe profit, iar TVA-ul a crescut la 22% de la 1 ianuarie 2026.

Ruben Enikolopov, profesor de cercetare la Barcelona School of Economics, explică faptul că la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Kremlinul avea datorii guvernamentale scăzute și rezerve mari și a injectat bani în economie prin cheltuieli militare.

„Funcționează o vreme, dar nu poate continua la nesfârșit. Cheltuielile guvernamentale au ajutat economia, dar acum ciclul de boom s-a încheiat. Rezervele au scăzut și trebuie să găsească bani de undeva, de aici creșterea taxelor”, a spus Enikolopov.

El a adăugat că, deși Moscova a beneficiat de prețurile ridicate la energie în timpul războiului din Orientul Mijlociu, atacurile ucrainene asupra lanțului de aprovizionare al Rusiei – în special asupra rafinăriilor – au redus cantitatea de petrol pe care Rusia o poate vinde.

Luna trecută, ministrul rus al dezvoltării economice, Maxim Reshetnikov, a recunoscut public că schimbările fiscale recente au afectat afacerile. Rusia s-a bazat pe rezervele sale, a adăugat el, dar „acum vedem că aceste rezerve au fost în mare parte epuizate, iar situația macroeconomică este mult mai complicată”.

Principala sarcină a guvernului este să ajute companiile să se adapteze situației actuale, a spus el.

Bogații devin mai bogați, săracii mai săraci

Dar acest lucru nu va fi neapărat simplu – nu în ultimul rând din cauza întreruperilor impuse de stat la internet și telefonie mobilă, care au afectat capitala și alte mari orașe în ultimele luni.

Oksana, din Sankt Petersburg, spune că aceste restricții îngreunează comunicarea cu clienții pentru compania de reparații auto la care lucrează sau plasarea comenzilor.

Putin a apărat restricțiile ca fiind necesare pentru siguranța publică.

„Sunt manager de vânzări și trebuie să mă întâlnesc față în față cu clienții pe teren, dar uneori întreruperile de internet înseamnă că trebuie să lucrez de acasă pentru a avea acces la WiFi”, a spus Oksana, care a cerut să folosească un pseudonim deoarece nu este autorizată să vorbească cu presa.

„Întreaga lume face comenzi online și sunt zile în care clienții pur și simplu nu pot, din punct de vedere tehnic, să plaseze o comandă sau să facă achiziții.”

În pofida restricțiilor și a poverii fiscale crescute, miliardarii ruși și-au mărit averea combinată cu 11% în ultimul an, în ciuda sancțiunilor, potrivit Forbes Rusia.

Alexandra Prokopenko, cercetătoare la Carnegie Russia Eurasia Center din Berlin, a declarat pentru CNN: „Nu este un secret: războiul a crescut inegalitatea în rândul populației ruse. Vedem cum bogații devin mai bogați, iar săracii mai săraci.”