CNN: Iranul a lovit 16 ținte americane în 8 țări din Golf. Majoritatea bazelor SUA au fost atinse, iar unele sunt inutilizabile

3 minute de citit Publicat la 17:17 02 Mai 2026 Modificat la 17:23 02 Mai 2026

Distrugeri provocate de Iran la baze americane din Orientul Mijlociu. Sursă foto: Captură video CNN

Loviturile iraniene au provocat daune semnificative prezenței militare americane în Orientul Mijlociu, arată o nouă investigație CNN.

Potrivit sursei citate, majoritatea bazelor SUA din regiune au fost lovite în faza activă a războiului, iar unele sunt practic scoase din funcțiune.

Atacurile lansate cu rachete și drone de regimul de la Teheran au provocat distrugeri la cel puțin 16 instalații militare SUA situate în opt țări.

Conform analizei și surselor CNN, aceasta reprezintă majoritatea pozițiilor armatei SUA în zonă.

O sursă americană familiarizată cu situația a declarat că nu a mai văzut distrugeri de o asemenea anvergură la baze ale Statelor Unite.

Sursa CNN a subliniat că loviturile iraniene au fost lovituri rapide, precise, fiind folosită tehnologie avansată.

În imaginea următoare, se poate vedea baza aeriană de la Muwaffaq Salti, din Iordania, după ce a fost atinsă de rachetele iraniene.

Un avion și mai multe instalații radar americane au fost distruse de iranieni

Între obiectivele luate la țintă se numără aparatul de supraveghere Boeing E-3 Sentry, care oferea Statelor Unite o vizibilitate extinsă asupra Golfului (foto următoare).

Acest tip de aeronavă nu mai este în producție, iar în valoarea sa actuală se apropie de jumătate de miliard de dolari.

De asemenea, au fost avariate sau distruse echipamente critice de comunicații.

CNN a filmat așa-numitele "randome" (de la radar + dome, cupolă radar, n.r.), echipamente de protecție pentru antenele satelit esențiale în transmiterea fluxurilor de date.

Într-o singură bază, precum cea de la Camp Arifjan, din Kuweit, tirurile iraniene au distrus toate cupolele de protecție radar, cu excepția uneia, după cum o arată imaginile realizate în momente diferite: în februarie 2026, înainte de război, și în aprilie 2026 (foto următoare).

Un consilier congresional, familiarizat cu evaluările daunelor, a numit sistemele radar amplasate de SUA în zona Golfului ca fiind printre cele mai "eficiente" ținte din punct de vedere al costurilor de înlocuire.

"Sistemele radar reprezintă cea mai scumpă și cea mai limitată resursă SUA din regiune", a subliniat acest oficial.

Jurnalist CNN: Arabia Saudită nu mai consideră alianța cu SUA "exclusivă și impenetrabilă"

"Printre aliații SUA din regiune există o dilemă. Demonstrația de forță a Iranului face ca prezența Statelor Unite în regiune să fie și mai necesară pentru securitatea Golfului.

Dar există o nouă realitate: instalațiile militare americane, odinioară văzute ca fortărețe redutabile, au devenit ținte ușoare.

După cum mi-a spus o sursă saudită, războiul a arătat Arabiei Saudite - cel mai vechi aliat arab al SUA - că alianța cu Statele Unite nu poate fi exclusivă și nu este, folosind cuvintele lor, impenetrabilă", a relatat Tamara Qiblawi, jurnalist CNN.

New CNN Investigation:



At least 16 American military sites have been damaged in Iranian strikes, making up the majority of US positions in the Middle East.



From CNN's @tamaraqiblawi and the Investigations team. pic.twitter.com/RoIHrI0Bhr — CNN International PR (@cnnipr) May 1, 2026

Reportajul CNN conține imagini ale centrului de comandă și control de la baza Al Udeid din Qatar.

Acest centru, vital pentru operațiunile aeriene americane în 21 de state, a fost lovit nu o dată, ci de două ori și, potrivit unei surse SUA, daune sunt semnificative (foto următoare).

Baza era în mare parte evacuată atunci când a fost lovită și nu au fost raportate victime.

Iranul are acces la imagini din satelit asupra țintelor SUA

Accesul Iranului la imagini ale țintelor sale nu a fost niciodată mai bun.

Potrivit Financial Times, Teheranul a achiziționat în 2024, în secret, un satelit chinezesc cunoscut sub numele de TEE-01B.

Achiziția a reprezentat un salt calitativ la imagini de înaltă rezoluție, mult mai bune decât cele furnizate de propriii sateliți ai republicii islamice.

Conform CNN, satelitul chinezesc furnizează responsabililor militari iranieni imagini aproape la fel de bune precum cele realizate de sateliții americani de spionaj.

Contactat de CNN, un oficial al Pentagonului a declarat că Departamentul Apărării nu discută evaluările daunelor produse de Iran în cursul războiului.

Potrivit oficialului, forțele americane rămân pe deplin operaționale, "cu același nivel de pregătire și eficiență în luptă".