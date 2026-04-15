Financial Times: Iranul a cumpărat un satelit spion din China și l-a folosit pentru a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu

1 minut de citit Publicat la 10:01 15 Apr 2026 Modificat la 10:04 15 Apr 2026

Iranul a cumpărat un satelit chinezesc și l-a folosit pentru a lovi baze americane în Orientul Mijlociu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa: Getty Images

Iranul a achiziționat în secret un satelit spion al Chinei și l-a folosit pentru a-și ameliora capacitatea de a lovi bazele militare americane din Orientul Mijlociu, scrie publicația Financial Times (FT), care citează documente militare ale regimului de la Teheran.

Conform ziarului britanic, Teheranul a folosit acest satelit în loviturile efectuate înainte de armistițiul convenit săptămâna trecută cu Washingtonul.

Satelitul TEE-01B, construit de compania chineză Earth Eye Co, a fost achiziționat de Forța aerospațială a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) la sfârșitul anului 2024, după ce a fost lansat cu succes în spațiu de pe teritoriul statului comunist.

Comandanții militari iranieni au recurs la acest dispozitiv pentru a monitoriza principalele baze militare ale SUA în regiunea Orientului Mijlociu.

Financial Times menționează că a consultat liste de coordonate cu date și ore, imagini realizate de pe orbită și diagrame ale traiectoriilor orbitale.

Imaginile furnizate de TEE-01B au fost realizate în luna martie, înainte și după atacurile cu drone și rachete asupra amplasamentelor americane, conform publicației britanice.

Iranul a fotografiat cu satelitul chinezesc baze din Arabia Saudită, Iordania, Bahrein și Irak

Ca parte a contractului cu chinezii, IRGC a primit acces la stații terestre comerciale operate de Emposat, o companie cu sediul la Beijing, ce oferă servicii de control al sateliților și furnizare de date.

Emposat dispune de o rețea extinsă în Asia, America Latină și în alte regiuni, conform dezvăluirilor FT.

Satelitul ar fi capturat imagini ale bazei aeriene Prince Sultan din Arabia Saudită în zilele de 13, 14 și 15 martie.

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat în data de 14 martie că avioane americane desfășurate la această bază au fost distruse în urma unor atacuri iraniene.

Satelitul a monitorizat, de asemenea, baza aeriană Muwaffaq Salti din Iordania, poziții situate în apropierea bazei Flotei a V-a americane din Manama (Bahrain), precum și aeroportul Erbil din Irak în perioada atacurilor revendicate de IRGC asupra instalațiilor din acele zone.

Agenția Reuters, care a semnalat relatarea din Financial Times, precizează că a contactat Casa Albă, CIA, Pentagonul, ministerele de Externe și al Apărării din China, precum și societățile Earth Eye Co și Emposat, însă acestea nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii în legătură cu acest subiect.