Fostul pilot de Formula 1 și medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice, Alex Zanardi, a murit la 59 de ani

2 minute de citit Publicat la 16:37 02 Mai 2026 Modificat la 16:37 02 Mai 2026

Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi. Foto: Getty Images

Fostul pilot de Formula 1 Alex Zanardi a murit la vârsta de 59 de ani. Familia campionului italian la curse, care a devenit ulterior medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice, a anunțat într-un comunicat că acesta a murit vineri seară. „Cu profundă durere, familia anunță trecerea în neființă a lui Alessandro Zanardi, care a survenit subit ieri seară, 1 mai. Alex a murit în pace, înconjurat de afecțiunea celor apropiați”, a transmis familia lui, potrivit Sky News.

Zanardi și-a făcut debutul în F1 în 1991 și ulterior a obținut succes în seria CART din Statele Unite, câștigând campionate consecutive în 1997 și 1998. Și-a pierdut ambele picioare într-un accident în septembrie 2001. În timpul recuperării, și-a proiectat propriile proteze, glumind că s-a făcut mai înalt și a învățat să meargă din nou.

Apoi și-a îndreptat atenția către „hand cycling” și a câștigat patru medalii de aur și două medalii de argint la Jocurile Paralimpice din 2012 și 2016.

În 2020, a fost grav rănit după ce a fost lovit de un camion în timp ce participa la o cursă de ștafetă caritabilă de paraciclism în Toscana. A suferit răni grave la cap și a petrecut ani de zile urmând tratamente.

„Italia pierde un mare campion. Italia pierde un mare campion și un om extraordinar, capabil să transforme fiecare provocare a vieții într-o lecție de curaj, forță și demnitate. Alex Zanardi a știut cum să se recupereze de fiecare dată, înfruntând chiar și cele mai dificile provocări cu determinare, claritate și o tărie de spirit cu adevărat excepțională.

Cu realizările sale sportive, cu exemplul său și cu umanitatea sa, ne-a oferit tuturor mult mai mult decât o victorie: ne-a dat speranță, mândrie și puterea de a nu renunța niciodată. În numele meu și al guvernului, îmi exprim gândurile sincere și cea mai apropiată apropiere față de familia sa și față de toți cei care l-au iubit. Îți mulțumesc pentru tot, Alex”, a scris Giorga Meloni pe X.

Președintele F1, Stefano Domenicali, a spus că este „profund întristat de trecerea în neființă a dragului meu prieten Alex Zanardi. A fost cu adevărat o persoană inspirațională, ca om și ca atlet”.

„Voi purta mereu cu mine puterea lui extraordinară. S-a confruntat cu provocări care ar fi oprit pe oricine, totuși a continuat să privească înainte, mereu cu un zâmbet și o hotărâre încăpățânată care ne-a inspirat pe toți”, a spus Domenicali.

Federația Internațională de Automobilism (FIA) a transmis: „Cariera lui Zanardi în cursele de motociclism și călătoria de la accidentul care i-a schimbat viața la medalia cu aur la Jocurile Paralimpice l-au transformat într-unul dintre cei mai admirați concurenți din sport și un simbol durabil al curajului și determinării”.

Comitetul Olimpic Italian (CONI) a cerut să se țină un minut de reculegere la toate evenimentele sportive din Italia, în weekend, în onoarea lui Zanardi.

„Am pierdut un mare campion și un om minunat, care a fost capabil să se refacă de nenumărate ori în fața dificultăților vieții”, a declarat președintele CONI, Luciano Buonfiglio.