Incendiu în București, la celebrul restaurant La Cocoșatu' din Băneasa, devenit cunoscut datorită micilor din meniu

<1 minut de citit Publicat la 12:11 02 Mai 2026 Modificat la 12:14 02 Mai 2026

Restaurantul La Cocoșatu din București, cunoscut pentru mici, a luat foc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto/ La Cocosatu via Facebook

Un incendiu a izbucnit, în urmă cu scurt timp, la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă. Potrivit informațiilor transmise de pompieri, focul s-a manifestat la nivelul acoperișului, existând riscul de propagare la o clădire învecinată. Este vorba despre restaurantul La Cocoșatu' din zona Piața Băneasa, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Pentru siguranță, 20 de persoane au fost evacuate din incintă.

La fața locului au intervenit de urgență opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 5 metri pătrați, la nivelul acoperișului, mai exact la tubulatura de evacuare a fumului. În prezent, focul este localizat.

Din fericire, până acum nu au fost raportate persoane cu probleme medicale.

Având în vedere că situația este sub control, pompierii au anunțat că trei autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori vor fi retrase din dispozitiv.