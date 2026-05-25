Timișoara ar putea avea tren metropolitan. „Metroul de suprafață” va lega orașul de aeroport și localitățile din jur. Cum arată traseul

2 minute de citit Publicat la 16:28 25 Mai 2026 Modificat la 16:34 25 Mai 2026

Timișoara ar putea avea tren metropolitan. Imagine cu carcater ilustrativ. Foto: Getty Images

Primarul Dominic Fritz vrea să transforme liniile de cale ferată slab folosite din Timișoara într-o rețea de tren metropolitan, integrată cu transportul public din oraș și din zona periurbană. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii existente, stații noi, parcări și legături directe între cartiere, localitățile din jurul orașului și principalele zone de interes, inclusiv Aeroportul și platformele industriale.

Un proiect similar propusese, în anul 2018, fostul edil Nicolae Robu, sub denumirea de 'metrou urban'.

Proiectul 'Tren Metropolitan Timișoara' prevede stații intermodale, parcări, hub-uri logistice de transport marfă și conexiuni directe către zone cheie ale orașului și ale zonei metropolitane.

Pentru a accelera proiectul, Primăria Timișoara își asumă realizarea studiului de fezabilitate pentru întregul traseu - atât pe terenurile Primăriei, cât și pe cele ale CFR - și propune un parteneriat cu Compania Națională de Căi Ferate.

'Este un proiect strategic pentru Timișoara, care continuă investițiile în mobilitatea urbană din ultimii ani. Vrem să modernizăm, să extindem și să folosim infrastructura feroviară, care traversează orașul și care acum e insuficient utilizată, pentru transport public. Un transport public eficient este calea pentru a reduce folosirea mașinii în oraș și implicit pentru o Timișoara mai verde', a declarat, luni, primarul Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Cum ar arăta traseul trenului metropolitan din Timișoara

Traseul, care ar deservi atât zona periurbană a Timișoarei, cât și cartierele periferice, pornește de la cartierul Aeroport, continuă prin zona Meteo până la Gara de Nord, iar apoi spre zona industrială Freidorf, pe lângă centrul comercial Shopping City și pe liniile din sudul și sud-estul Timișoarei. Traseul propus se încheie în zona Industrială Buziașului, în apropiere de Calea Stan Vidrighin, urmând să fie integrat cu stațiile de pe coridorul feroviar aflat în reabilitare.

Municipalitatea a prevăzut suplimentar stații în zona Oituz, la Spitalul de Copii 'Louis Țurcanu', în Freidorf, pe strada Ardealului și în zona centrului comercial de pe Calea Șagului. Totodată, extinderea traseului către sudul ariei metropolitane include stații în localitățile Chișoda, Giroc, Rudicica și la intrarea în Moșnița Nouă. În aria industrială Buziașului va fi menajată o zonă intermodală, precum și conexiuni care să faciliteze accesul la rețeaua de tramvai de pe Stan Vidrighin.

Fiecare stație va include facilități pentru transfer intermodal: locuri de parcare, spații pentru biciclete, accese facile pentru pietoni și conexiuni cu rețeaua de transport public a Timișoarei.

Investiția propusă de municipalitate deschide și perspectiva unei conexiuni feroviare de navetă mai rapide și mai eficiente între Timișoara și Arad, adaptată nevoilor de mobilitate regională de zi cu zi.

Proiectul de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului 'Tren Metropolitan Timișoara' și a încheierii unui parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' SA va fi supus aprobării Consiliului Local.

Fostul edil Nicolae Robu ceruse să se pregătească studiul de fezabilitate pentru construirea unui metrou, iar pe baza rezultatelor studiului să se permită conturarea unor estimări ale costurilor, care ar putea ajunge la 1,5 miliarde de euro, cu finanțare multianuală din fondurile speciale ale UE. El dorea ca în subteran liniile ferate să poată fi utilizate în partaj, atât pentru trenuri, cât și pentru un metrou urban, care să facă legătura dintre Gara de Nord și Aeroportul Internațional 'Traian Vuia', cu cinci stații pe parcurs (Gara de Nord, Iulius Mall, Gara de Est, Grădina Zoo și Aeroport).