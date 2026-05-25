Ministerul Finanţelor a împrumutat aproape un miliard de lei de la bănci printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark

1 minut de citit Publicat la 17:08 25 Mai 2026 Modificat la 17:08 25 Mai 2026

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 986,9 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 89 de luni, la un randament mediu de 6,83% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), notează Agerpres.

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost de 400 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,581 miliarde de lei.

Marţi este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 148,1 de milioane de lei la randamentul stabilit luni pentru obligaţiuni.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna mai 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma de 4,6 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 700 milioane lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna aprilie 2026, de 3,9 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.