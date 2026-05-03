Un TIR care transporta butelii goale a luat foc pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Teregova

Pompierii militari din Caraş-Severin intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, între localităţile Armeniş şi Teregova, notează Agerpres.
Potrivit ISU Caraş-Severin, autotrenul transportă butelii metalice goale.
Pompierii s-au deplasat de urgenţă la locul incidentului cu două maşini de intervenţie pentru stingerea incendiului. Circulaţia în zonă a fost blocată pentru mai mult timp.
Forţele de intervenţie au observat că au luat foc "capul" de TIR şi remorca.
"La locul evenimentului s-au deplasat de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş.
La sosirea forţelor, incendiul se manifestă la nivelul capului tractor şi la o parte a remorcii. Incendiul este localizat, pompierii acţionând pentru lichidarea acestuia", informează ISU Caraş-Severin.