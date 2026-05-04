Publicat la 07:21 04 Mai 2026

Fostul primar al New Yorkului Rudy Giuliani a fost internat în spital în "stare critică, dar stabilă", a comunicat purtătorul său de cuvânt, scrie BBC

Acesta nu a dat detalii despre natura problemelor de sănătate ale fostului avocat de 81 de ani.

"Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o forţă de neclintit şi astăzi luptă cu acelaşi nivel de determinare", a adăugat pe X purtătorul său de cuvânt, Ted Goodman.



El nu a menţionat numele unităţii medicale unde este îngrijit cel a fost supranumit "primarul Americii" şi nici data internării sale.



Acest fost procuror cu mână de fier, care s-a făcut cunoscut dând lovituri grele mafiei new-yorkeze şi a fost lăudat pentru gestionarea perioadei de după atentatele de la 11 septembrie 2001, a eşuat în timpul primarelor republicane pentru învestitura prezidenţială din 2008.



Fostul avocat personal al lui Donald Trump a căzut în dizgraţie în 2023, când a fost condamnat la plata a 148 de milioane de dolari daune pentru defăimare pe fondul acuzaţiilor de fraudă electorală la alegerile prezidenţiale din 2020.



Giuliani a jucat un rol principal în campania de anulare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale câştigate de democratul Joe Biden.