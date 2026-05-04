Momentul în care un avion Boeing 767 lovește un camion şi un stâlp de iluminat înainte de aterizarea pe aeroportul Newark

2 minute de citit Publicat la 07:54 04 Mai 2026 Modificat la 08:42 04 Mai 2026

Un avion Boeing 767 a lovit un camion şi un stâlp de iluminat înainte de aterizarea pe aeroportul Newark.

Un avion care ateriza duminică pe Aeroportul Internaţional Newark Liberty a lovit un stâlp de iluminat şi un camion pe autostrada din apropiere. Șofrul camionului a fost rănit, scrie CNN, care citează Poliţia Statală din New Jersey.

Avionul Boeing 767 al companiei United Airlines, care venea din Veneţia, Italia, se deplasa cu o viteză de peste 160 de mile pe oră (254 km la oră) când a trecut peste New Jersey Turnpike, chiar în apropierea aeroportului, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24.

O anchetă preliminară arată că o roată de la trenul de aterizare al avionului şi partea inferioară a aeronavei „s-au ciocnit cu un stâlp şi cu un camion. Stâlpul a lovit apoi un Jeep”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Statale din New Jersey, sergentul-major Charles Marchan. „Şoferul camionului a suferit leziuni care nu îi pun viaţa în pericol şi a fost transportat la un spital din zonă.”

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



Imaginile înregistrate de camera de bord a camionului au arătat că şoferul se deplasa pe şosea în timp ce zgomotul motoarelor avionului devenea din ce în ce mai puternic. Brusc, anvelopele trenului de aterizare al avionului au lovit camionul, zguduindu-l şi împrăştiind cioburi de sticlă.

Warren Boardley, din Baltimore, se îndrepta spre nord pe autostradă pentru a livra produse de panificaţie la un depozit al aeroportului din Newark când a avut loc incidentul, a declarat pentru CNN Chuck Paterakis, vicepreşedinte senior al departamentului de transport al Schmidt Bakery şi coproprietar al H&S Family of Bakeries. Boardley a fost tăiat la mână de cioburi, dar nu a suferit răni grave şi a reuşit să oprească în siguranţă, potrivit lui Paterakis, care a adăugat că Boardley este aşteptat să fie externat din spital.

Patrick Oyulu conducea pe autostradă când a văzut avionul zburând la joasă altitudine. „Se îndrepta direct spre camion… Am văzut doar fum şi resturi”, a declarat el pentru CNN. „Cred că (camionul) încerca să se ferească din calea avionului sau ceva de genul ăsta, dar au fost încolţiţi.”

Peste 200 de pasageri şi 10 membri ai echipajului se aflau la bordul avionului, a declarat compania aeriană.

„Aeronava a aterizat în siguranţă, a rulat normal până la poartă şi niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit. Echipa noastră de întreţinere evaluează daunele suferite de aeronavă. Vom face o anchetă riguroasă privind siguranţa zborului în legătură cu incidentul, iar echipajul nostru a fost suspendat din serviciu ca parte a procesului”, a declarat United într-un comunicat.

Consiliul Naţional pentru Siguranţa Transporturilor trimite un anchetator la Newark şi va analiza înregistrările din cabina de pilotaj şi înregistratorul de date de zbor ca parte a anchetei, a anunţat agenţia.

Pista 29, pe care a aterizat avionul, începe la mai puţin de 400 de picioare (100 de metri) de marginea aglomeratei autostrăzi New Jersey Turnpike. Aceasta nu este întotdeauna utilizată, dar când condiţiile de vânt sunt favorabile, poate înregistra numeroase aterizări, ceea ce poate speria şoferii, deoarece avioanele trec la altitudini joase peste autostradă.

Piloţii şi controlul traficului aerian nu păreau să realizeze că avionul a lovit stâlpul de iluminat la aterizare, conform înregistrărilor comunicaţiilor controlului traficului aerian captate de LiveATC.net. Avionul 767 a primit instrucţiuni să ruleze către poartă, în timp ce alte aeronave continuau să aterizeze pe aceeaşi pistă.