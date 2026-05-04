Un bărbat care mergea pe jos pe autostrada A1 a devenit agresiv când poliţiştii l-au oprit: "Măi, drogatule, tu ştii cu cine vorbeşti?

<1 minut de citit Publicat la 09:21 04 Mai 2026 Modificat la 09:25 04 Mai 2026

Autostrada A1 din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Un bărbat de 42 de ani din Argeş a făcut scandal după ce a fost prins de poliţişti când mergea pe jos pe autostrada A1, ceea ce este interzis de Codul Rutier. Individul s-a înfuriat când a fost legitimat de agenţi şi i-a jignit pe aceştia. Omul a primit o amendă totală de 2.800 de lei.

Bărbatul a fost sancţionat atât pentru că a mers pe jos pe autostradă, cât şi pentru injuriile adresare poliţiştilor.

"Ce pieton, măi drogatule, ştii cu cine vorbeşti?" - a fost replica bărbatului amendat către agenţi.

"Ca urmare a împrejurărilor depistării şi a comportamentului manifestat, faţă de bărbatul în cauză au fost aplicate două sancţiuni contravenţionale, dintre care una conform OUG 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, ca urmare a circulaţiei în calitate de pieton pe autostradă, respectiv conform Legii 61/1991R privind normele de convieţuire socială, ca urmare a proferării de injurii şi expresii jignitoare", a transmis IPJ Argeş.

Bărbatul a primit două amenzi, în valoare totală de peste 2.800 de lei.