Cât costă motorina şi benzina luni, 4 mai. Motorina standard a ajuns aproape 10 lei pe litru. Scumpiri, la pompă, de la o zi la alta

1 minut de citit Publicat la 08:35 04 Mai 2026 Modificat la 08:35 04 Mai 2026

Preţurile carburanţilor se menţin la niveluri ridicate în România. Sunt scumpiri de câţiva bani de la o zi la alta. Motorina standard a ajuns din nou aproape de pragul de 10 lei pe litru, la unele staţii din Bucureşti: luni, 3 mai, în Capitală, combustibilul diesel se vindea şi cu 9,94 lei/L. La aceeaşi companie, benzina standard costa 9,14 lei pe litru. Şoferii cu instalaţii GPL montate pe maşini plătesc 4,32 lei pe litru.

Evident, carburanţii premium sunt mai scumpi. Motorina premium costă 10,45 lei/L, în timp ce benzina premium a ajuns la 9,84 lei/L.

Consecințele crizei iraniene

Cele mai „eco” țări din lume se văd nevoite să investească în extracția de petrol și gaze. Țări precum Germania, Danemarca, Olanda, Marea Britanie sau Mexic, văzute până acum drept „campioane” ale promovării tranziției către o economie verde, și care militau vehement pentru reducerea poluării, se văd nevoite să ia în calcul recurgerea la extracția de petrol și gaze, în ciuda riscurilor pentru mediu, din cauza crizei economice provocate de războiul din Iran.

Schimbare de atitudine vine chiar în contextul în care aceste țări participă, în aceste zile, la prima conferință globală legată de tranziția către energii „verzi” și renunțarea la combustibilii fosili, reuniune organizată în Santa Marta, Columbia.

Agenția Internațională pentru Energie (AIEA) a avertizat, în urmă cu cinci ani, că nu mai trebuie aprobate niciun fel de extracții de petrol sau gaze, dacă omenirea vrea să atingă obiectivul Acordului climatic de la Paris - ca temperatura globală să nu depășească pragul critic de 1,5 grade Celsius peste nivelul înregistrat în perioada pre-industrială.