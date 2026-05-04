Maia Sandu le cere moldovenilor să urmărească ghidul video pentru accidente nucleare: Nu e un risc iminent, dar trebuie să știm

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a recomandat cetățenii să vizioneze ghidul video pentru accidente nucleare, aflat pe pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit șefei statului, cetățenii trebuie ar trebui să-l urmărească împreună cu copiii. Deși ea a subliniat că „nu există un risc iminent acum”, ea spune că „în momentul în care avem un război la hotar și inclusiv stații atomice sunt vizate de atacurile armatei ruse, trebuie să fim conștienți de riscuri și este bine să știm cum să ne protejăm”. Declarațiile au fost făcute după vizita la Cernobîl, scrie publicația NewsMaker.md.

În cadrul podcastului „Jurnal Politic”, publicat pe 2 mai pe paginile instituției prezidențiale, Maia Sandu a vorbit și despre vizita sa recentă din Ucraina, inclusiv la Cernobîl, menționând că a fost acolo la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski și „mai ales pentru că mulți moldoveni au avut de suferit din cauza acestui accident nuclear”.

„Până în 2019, peste 40 de țări și mai multe organizații internaționale au contribuit financiar ca să construiască un arc deasupra sarcofagului, sarcofagul deja nu mai era în starea bună ca să poată bloca emisiile radioactive. Deci, timp de 30 de ani s-a construit acest arc. Inclusiv și Rusia a participat financiar. Și în 2024, Rusia a atacat acest obiect, a creat anumite daune acolo, care, dacă nu vor fi atenuate în următorii ani, până în 2030, atunci ne vom confrunta din nou cu problema emisiilor radioactive, care sunt periculoase inclusiv pentru Republica Moldova”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a adăugat faptul că riscuri există, iar în ghid se află „lucruri elementare pe care trebuie să le cunoaștem cu toții”.

„Acum, riscurile, din păcate, există și cred că e important ca noi cu toții să știm cum procedăm într-un caz de acesta, doamne ferește, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Vreau să-i îndemn pe cetățeni să deschidă pagina Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și, acolo, la informații utile, există mai multe ghiduri pentru diferite situații de urgență și există un ghid pentru accidente nucleare și e tare important să vizioneze acest video împreună cu copiii și să știe cum să se protejeze. Sunt lucruri elementare, pe care trebuie să le cunoaștem cu toții, lucruri pe care nu le-am cunoscut nici eu, nici părinții mei și multă altă lume. Pentru mulți, poate această informație ar fi fost vitală ca să-și păstreze sănătatea sau, uneori, chiar viața”, a menționat președinta.

Totuși, ea a subliniat că „nu există un risc iminent acum, dar, în momentul în care avem un război la hotar și inclusiv stații atomice sunt vizate de atacurile armatei ruse, trebuie să fim conștienți de riscuri și este bine să știm cum să ne protejăm”.

Maia Sandu a anunțat că, momentan, lipsește un ghid cu informații necesare despre „ce să facem când vedem o dronă”, dar a afirmat că le-a cerut responsabililor să realizeze unul.

Pe 26 aprilie s-au împlinit 40 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobîl, din Ucraina. Pe 26 aprilie 1986, reactorul 4 al centralei a explodat, cauzând unul dintre cele mai mari dezastre nucleare din istorie. În timpul incendiului, în atmosferă au fost eliberate cantități uriașe de radiații, fiind contaminată o suprafață de 17 milioane kilometri pătrați din Ucraina, Rusia și Belarus. Conform unei cercetări efectuate de Greenpeace, numărul deceselor cauzate de expunerea la radiații se apropie de 100.000.

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut urmări care au fost resimțite inclusiv în România, după ce particulele radioactive au fost purtate de vânt pe distanțe uriașe. Deși țara noastră nu s-a aflat printre cele mai afectate, autoritățile au luat măsuri pentru a limita impactul asupra populației, iar urmele contaminării au fost monitorizate ani la rând.