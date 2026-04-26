Volodimir Zelenski acuză Rusia de "terorism nuclear", la 40 de ani după dezastrul de la Cernobîl

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminică Rusia de 'terorism nuclear', după 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, cea mai gravă catastrofă nucleară civilă din istorie, notează Agerpres.

'Lumea nu trebuie să permită continuarea acestui terorism nuclear, iar cea mai bună modalitate de a-i pune capăt este de a forța Rusia să-și înceteze atacurile iresponsabile', a declarat Zelenski, referindu-se la războiul declanșat de invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022.

Rusia 'este din nou pe cale să ducă lumea în pragul unei catastrofe provocate de om', a adăugat el, menționând că drone ruse zboară în mod regulat deasupra Cernobîlului și că una dintre ele a lovit învelișul său protector anul trecut.

Cum au fost afectați românii de dezastrul de la Cernobîl

Accidentul nuclear de la Cernobîl, care a avut loc în urmă cu 40 de ani, a avut urmări care au fost resimțite în toată Europa, inclusiv în România, după ce particule radioactive au fost purtate de vânt pe distanțe uriașe.

În zilele de după explozie, particulele radioactive au ajuns în atmosferă și au fost transportate de curenții de aer în toată emisfera nordică. Cele mai afectate (contaminate radioactiv) au fost Belarus, Ucraina și Rusia europeană. Curenții de aer mai puțin contaminați au ajuns și în multe alte state din nord-vestul Europei, mai ales Norvegia, Suedia, Finlanda, dar și spre sud, sud-vest, ajungând și peste România.

În ţara noastră, nivelul radiațiilor a fost relativ scăzut comparativ cu zonele din apropierea centralei. Au existat însă diferențe destul de mari între regiuni. Unele județe au avut valori mai mici, însă altele, mai ales din nord-est și sud, au avut niveluri ceva mai ridicate.

În România, nu s-au observat creșteri semnificative ale malformațiilor la copii. În același timp, efectele asupra sănătății populației au fost reduse iar măsurile luate au contribuit la limitarea expunerii.

Deși nu s-au raportat oficial creșteri dramatice ale malformațiilor congenitale, au existat indicii și unele studii care sugerează o posibilă creștere a incidenței cancerului tiroidian, în special la persoanele care erau copii în 1986, din cauza consumului de lapte și alimente contaminate în primele săptămâni.

Asta a fost și o urmare a faptului că România a administrat iodură de potasiu populației, în special copiilor, însă măsura a fost luată cu o întârziere de câteva zile, după 1 mai, ceea ce a redus eficiența protecției glandei tiroide în faza critică.