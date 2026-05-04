Lista orașelor unde jocurile de noroc sunt interzise devine tot mai lungă: Slobozia elimină sălile de păcănele și casele de pariuri

Lista orașelor unde sălile de păcănele, cazinourile și casele de pariuri sunt interzise devine tot mai lungă. Consiliul Local Slobozia a adoptat o hotărâre privind interzicerea desfăşurării pe teritoriul municipiului a jocurilor de noroc, cu excepţia activităţilor organizate şi exploatate de Compania Naţională „Loteria Română”.



Potrivit primarului municipiului Slobozia, Alexandru Potor, hotărârea a fost aprobată în unanimitate şi vizează interzicerea activităţilor de tip jocuri de noroc pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, cu excepţia celor organizate de Compania Naţională „Loteria Română” SA, în calitate de unic organizator la nivel naţional al activităţilor care constituie monopol de stat.



„În şedinţa Consiliului Local din 30 aprilie a fost aprobată în unanimitate această dispoziţie de interzicere a organizării şi exploatării jocurilor de noroc pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, cu excepţia jocurilor tradiţionale organizate de Loteria Română, care reprezintă monopol de stat. Practic, doar acestea vor mai putea funcţiona pe raza UAT Slobozia, respectiv 6 din 49, loz în plic şi cele pe care le ştim de când eram mici. Sper ca această hotărâre să ducă la o însănătoşire a mediului urban şi să reprezinte o frână pentru cei care, din păcate, sunt afectaţi de acest viciu”, a declarat, pentru Agerpres, Alexandru Potor.

Sălile de păcănele și cazinourile vor dispărea treptat, pe măsură ce le expiră licențele

Primarul Sloboziei a precizat că măsura îşi va produce efectele treptat, pe măsură ce expiră licenţele existente, administraţia locală urmând să nu mai acorde avize pentru continuarea activităţii.



„Procedural, pe măsură ce expiră aceste licenţe, având în vedere că nu putem interveni asupra celor încă valabile, operatorii acestor activităţi vor trebui să obţină un aviz din partea primăriei. Şi, în lumina acestei noi hotărâri de Consiliu Local, nu vom acorda acest aviz, astfel că nu îşi vor putea prelungi licenţele şi nu îşi vor putea continua activitatea pe teritoriul UAT Slobozia. Deja unele dintre licenţe expiră în una-două luni, altele spre toamnă, iar foarte puţine la sfârşitul anului”, a adăugat Alexandru Potor.

„Prezenţa fizică a acestor spaţii îi determină pe unii să intre şi să joace”

Potrivit sursei citate, în municipiul Slobozia funcţionează în prezent 23 de locaţii reprezentând săli de jocuri şi case de pariuri, majoritatea amplasate la parterul blocurilor de locuit.



„În Slobozia sunt 23 de locaţii reprezentând săli de joc şi case de pariuri. Majoritatea dintre ele este amplasată la parterul blocurilor de locuit. Cetăţenii au reclamat dese scandaluri şi probleme generate de persoanele care le frecventează şi care, din păcate, nu respectă regulile de convieţuire socială. Aceasta este o problemă.

În acelaşi timp, pentru a proteja comunitatea, având în vedere că există numeroase persoane afectate de dependenţa de jocuri de noroc, consider că interzicerea acestor activităţi este un pas important. Practic, prezenţa fizică a acestor spaţii îi determină pe unii să intre şi să joace. Este adevărat că nu putem interzice jocurile de noroc în mediul online, dar nici nu este de competenţa noastră, întrucât nu avem rol de reglementare la acest nivel”, a precizat Alexandru Potor.



Datele prezentate de autorităţi indică faptul că majoritatea incidentelor înregistrate în ultimul an sunt asociate spaţiilor în care se desfăşoară jocuri de noroc şi pariuri sportive.



Astfel, Poliţia Locală Slobozia a aplicat 89 de sancţiuni pentru consum de băuturi alcoolice, tulburarea ordinii publice şi provocarea de scandal în proximitatea spaţiilor care găzduiesc jocuri de noroc, iar Poliţia Municipiului Slobozia a înregistrat 16 sesizări privind persoane agresive sau recalcitrante, în perioada noiembrie 2025-ianuarie 2026.



De asemenea, Jandarmeria a consemnat, în anul 2025, pe raza municipiului Slobozia, 45 de fapte contravenţionale pentru consum de alcool, opt pentru tulburarea ordinii publice, 13 pentru adresarea de injurii şi două cazuri de provocare de scandal, toate în proximitatea acestor locaţii.