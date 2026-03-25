Orașele din România care au interzis sau vor interzice jocurile de noroc

2 minute de citit Publicat la 10:46 25 Mar 2026 Modificat la 10:46 25 Mar 2026

Jocuri de noroc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Fenomenul păcănelelor este tot mai contestat în România, iar tot mai multe administrații locale iau în calcul măsuri radicale. Tema jocuri de noroc interzise în oraș a ajuns pe agenda publică, după ce un prim oraș a adoptat deja interdicția, iar altele pregătesc proiecte similare sau sunt sub presiunea cetățenilor pentru a adopta măsuri similare.

Astfel, țara noastră se află într-un moment de cotitură în ceea ce privește reglementarea jocurilor de noroc. De la un singur oraș care a impus deja interdicția, fenomenul s-ar putea extinde rapid, pe fondul presiunii publice și al noilor instrumente legale aflate la dispoziția autorităților locale.

Un singur oraș a interzis până acum păcănelele

În prezent, Slatina este singurul oraș din România care a decis interzicerea completă a jocurilor de noroc în locații fizice, în urma unui vot în Consiliul Local.

Decizia este considerată un precedent important și a alimentat discuțiile la nivel național privind limitarea acestui tip de activități, în special în apropierea zonelor frecventate de tineri.

Modelul adoptat aici este văzut de alte administrații ca un exemplu care ar putea fi replicat, mai ales în contextul noilor reglementări ce oferă autorităților locale mai mult control asupra autorizării acestor activități.

Ce orașe au anunțat că urmează să interzică jocurile de noroc

Mai multe orașe au făcut deja pași concreți în direcția interzicerii sau restricționării „păcănelelor”.

La Constanța, autoritățile au pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre care prevede interzicerea totală a jocurilor de noroc în locații fizice de pe raza municipiului.

Inițiativa este susținută inclusiv de organizații din mediul turistic, care consideră că măsura ar contribui la o imagine mai sănătoasă a orașului și la protejarea comunității.

În Drăgășani, autoritățile locale au anunțat că intenționează să interzică jocurile de noroc cel puțin în zona centrală, invocând impactul negativ asupra comunității și dorința de a proteja tinerii.

Aceste inițiative vin după modificări legislative care permit primăriilor să decidă dacă autorizează sau nu astfel de activități pe plan local.

Harta localităților care pot interzice jocurile de noroc

Mișcarea împotriva jocurilor de noroc nu se limitează la câteva orașe.

Potrivit datelor recente, în aproape 90 de localități din România au fost lansate petiții prin care cetățenii cer interzicerea „păcănelelor”.

Printre orașele unde există presiune publică sau inițiative se numără:

București

Cluj-Napoca

Iași

Timișoara

Brașov

Constanța

Craiova

Sibiu

Ploiești

Vaslui

Brăila

Miercurea-Ciuc

În unele cazuri, primarii au anunțat deja că iau în calcul supunerea la vot a unor astfel de măsuri, însă decizia finală aparține consiliilor locale.

Proteste la Constanța împotriva măsurii

Planurile de interzicere a jocurilor de noroc au generat și reacții puternice.

La Constanța, zeci, iar potrivit unor estimări chiar sute, de angajați din industria jocurilor de noroc au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva proiectului.

Protestatarii au atras atenția că măsura ar putea duce la pierderea locurilor de muncă și au cerut autorităților soluții alternative, precum reglementarea mai strictă, nu interzicerea totală.

În prezent, proiectul se află în fază de consultare publică, iar decizia finală va fi luată de Consiliul Local, după analizarea propunerilor primite de la cetățeni și mediul economic.