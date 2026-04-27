Jocurile de noroc au fost interzise și în Sibiu. Consiliul Local tocmai a votat măsura. Când dispar sălile de păcănele și cazinourile

Fotografie panoramică a orașului Sibiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ Primăria Municipiului Sibiu

Primarul Astrid Fodor a declarat luni, pentru Agerpres, că sălile de jocuri de noroc vor dispărea treptat din municipiul Sibiu, pe măsura expirării autorizaţiilor, după ce consilierii locali au votat interzicerea acestora în oraş.

„Sunt mulţumită pentru că trăim într-o societate democratică. Consilierii au avut trei proiecte, trei variante pe masă şi au ales ceea ce au considerat că este corect. (...)

Ce se întâmplă legal acum? Pe măsură se le expiră autorizaţia celor care există, noi, Primăria Sibiu, nu le mai putem emite autorizaţii de funcţionare şi în acele condiţii li se va retrage licenţa de funcţionare. Deci, până la finele anului, pe măsură ce le expiră autorizaţia, se termină cu activitatea lor în sine”, a arătat primarul Astrid Fodor.

90% dintre participanţii la un sondaj au susţinut interzicerea jocurilor de noroc în Sibiu

Potrivit primarului, deja sunt trei sau patru săli de jocuri de noroc cărora le-a expirat autorizaţia de funcţionare şi care se vor închide după votul consilierilor de luni.

Fodor spune că votul consilierilor „corespundea dorinţei sondajelor de opinie care s-au făcut, dezbaterilor care s-au făcut, la prima dezbatere publică în acelaşi sens s-au exprimat cetăţenii”.

Consilierii locali sibieni au votat luni, majoritar, proiectul depus de USR pentru interzicerea funcţionării sălilor de jocuri de noroc.

Votul de luni vine după ce vineri peste 90% dintre participanţii la un sondaj au susţinut interzicerea jocurilor de noroc în oraş, aproximativ 11.300 de sibieni exprimându-şi online această opţiune, potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Sibiu.

Inițial, primarul din Sibiu nu a susținut interzicerea jocurilor de noroc

Totodată, doi specialişti în adicţii din Sibiu s-au pronunţat public pentru interzicerea jocurilor de noroc la Sibiu.

Iniţial, în luna februarie, primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a declarat, pentru Agerpres, că autorizarea localurilor cu jocuri de noroc revine Consiliului Local, în baza Ordonanţei nr. 7, şi a subliniat că nu susţine interzicerea „a priori” a acestei activităţi economice.

Astrid Fodor a reamintit şi luni, tot pentru Agerpres, că iniţial „a avut iniţiativa reglementării” jocurilor de noroc.