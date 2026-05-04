„Sezonul de aur” al licitaților începe la New York. Sunt scoase la vânzare și lucrări ale lui Brâncuși de sute de milioane de dolari

În dreapta, o lucrare a lui Pablo Picasso, iar în stângă o lucrare semnată de Constantin Brâncuși. Foto: christies.com/sothebys.com

Licitațiile care vor avea loc în New York în perioada următoare sunt printre cele mai interesante din istoria recentă. Două mari case de licitații, Sotheby's și Christie's se întrec în oferte şi scot la vânzare colecții uimitoare.

La respectivele licitații vor fi scoase la vânzare lucrări deținute cândva de colecționari de renume, precum Agnes Gund, preşedinta Muzeului de Artă Modernă din New York (MoMA), sau magnatul editorial SINewhouse, precum și oamenii de artă Marian Goodman și Robert Mnuchin, tatăl fostului secretar al Trezoreriei al lui Donald Trump, Steven Mnuchin, relatează La Repubblica.

Niciodată până acum nu au fost scoase la vânzare simultan atâtea colecții „de top” prestigioase, consacrate pieței. Sezonul de aur, care urmează, ar putea avea un impact asupra pieței de licitații în ansamblu. Christie's a rezervat peste 750 de capodopere pentru sesiunile sale din luna mai, un adevărat manual de istoria artei din ultimele două secole.

Programul încărcat va începe pe 18 mai cu o primă privire asupra colecțiilor Newhouse, estimate la peste un miliard de dolari, datorită unei lucrări a lui Jackson Pollock și a unui Brâncusi în valoare de peste o sută de milioane fiecare.

O altă dată importantă este 20 mai cu Gerhard Richter, realizată de Marian Goodman, cea mai influentă galeristă a timpului nostru, care l-a descoperit pe celebrul artist german și i-a colecționat lucrările când acesta nu era încă faimos. Sotheby's plusează cu tabloul „Maro și negru în roșu” de Mark Rothko , din colecția Mnuchin, o pânză monumentală din 1957, estimată la o valoare cuprinsă între 70 și 100 de milioane de dolari.

Pe 14 mai evenimentul Now & Contemporary Evening Auction va avea în centru una dintre cele mai importante picturi ale lui Jean-Michel Basquiat, estimată la peste 45 de milioane de dolari, și de portretul lui Brigitte Bardot realizat de Andy Warhol, estimat la 14-18 milioane de dolari şi oferit de colecția Gunter Sachs, unde a rămas timp de aproape 50 de ani, rareori expus public.

Licitația Modern Evening din 19 mai reunește alte lucrări excepționale din colecții prestigioase, acoperind întregul spectru al modernismului, impresionismului și postimpresionismului, inclusiv lucrări importante ale unor artiste suprarealiste. Licitația este condusă de tabloul „Arlechinul” (Buste) al lui Pablo Picasso, estimat la peste 40 de milioane de dolari şi care face parte din colecția lui Enrico Donati, un artist cu multiple fațete și prieten al suprarealiștilor.

Emigrând din Italia în Statele Unite înainte de cel de-al Doilea Război Mondial din cauza legilor rasiale, Enrico Donati a fost o figură proeminentă în cercurile newyorkeze, un confident al unor artiști precum Marcel Duchamp, Max Ernst și André Breton. Colecția Donatis include și alte lucrări importante, precum Rote Tiefe (Adâncime roșie) de Wassily Kandinsky, estimată la o valoare cuprinsă între 12 și 18 milioane de dolari; Aux Aguets le jour de Yves Tanguy, donată de Tanguy lui Donati și estimată între 800.000 și 1,2 milioane de dolari; și Fără titlu de Alexander Calder, oferită lui Donati în schimbul unuia dintre desenele lui Calder, estimată la o valoarea cuprinsă între 700.000 și 1 milion de dolari.