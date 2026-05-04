Cea mai mare valoare a euro, din istorie. Cu o zi înainte de moțiune a ajuns la 5,19 lei

1 minut de citit Publicat la 13:12 04 Mai 2026 Modificat la 13:20 04 Mai 2026

Euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul. Foto: Getty Images

Euro a atins luni un nou maxim istoric în raport cu leul, după ce cursul a urcat de la 5,14 lei la aproximativ 5,19 lei pentru un euro. Deprecierea monedei naționale are loc cu o zi înainte de moțiune.

Banca Națională a României anunțase joi un curs oficial de 5,14 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel publicat până atunci de BNR.

Luni, euro a urcat la de 5,19 lei.

Creșterea arată o depreciere rapidă a leului, după mai multe zile în care moneda națională a pierdut teren în fața euro.

Pentru români, un euro mai scump poate însemna costuri mai mari pentru ratele în valută, chirii, vacanțe, produse importate și unele facturi. De asemenea, firmele care cumpără marfă din străinătate pot avea costuri suplimentare, iar aceste costuri se pot vedea ulterior în prețurile finale.

Pe piața valutară, evoluția cursului este urmărită cu atenție de investitorii care reacționează la instabilitate economică.

Economiştii avertizează că dacă instabilitatea politică continuă, ar putea să ajungă chiar şi la 7 lei.

Cristian Păun, analist economic: "Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială."