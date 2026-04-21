Criza politică aduce șocuri economice. Cristian Păun: "Vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială"

Cei care decontează marea criză sunt tot românii, iar asta pentru că efectele crizei politice le vor micşora bugetul. Leul se depreciază, în timp ce euro se apropie de 5,10 lei, iar Banca Națională a României confirmă această presiune pe cursul valutar. Bursa de Valori București a deschis pe roșu, iar economiștii avertizează: fără stabilitate, dobânzile cresc, investițiile scad, iar România riscă retrogradarea la statutul de "țară nerecomandată investițiilor.

Criza politică a adus deja şocuri economice în România. Leul s-a depreciat în faţa valutelor, la cursul oficial al BNR, aşa cum s-a mai întâmplat şi la alte crize politice majore. Iar dacă euro creşte, şi românii vor plăti mai mult pentru chirii, abonamente sau credite luate în valută. Euro se apropie de 5,10 lei, iar economiştii avertizează că dacă instabilitatea politică continuă, ar putea să ajungă chiar şi la 7 lei.

Cristian Păun, analist economic: "Într-un astfel de context, exact o criză politică ne ne mai trebuia. Pe termen ceva mai lung, cursul de schimb va avea o creștere și mai puternică, pentru că există un risc în momentul de față foarte, foarte mare să intrăm în junk. Nu o să avem, evident, valută pentru a putea onora acele cereri de retragere, fapt pentru care valuta va crește foarte mult pe piața internă și vom avea o creștere de curs, poate către 7-8 lei, fără nicio urmă de îndoială."

După creșterea cursului valutar, ar urma și majorarea dobânzilor, dacă România intră în categoria Junk. Va crește și ROBOR sau IRCC, pentru că statul se finanțează foarte mult și de pe piața internă, spun specialistii. Și piața bursieră a reacționat chiar de la prima oră a zilei la criza politică și guvernamental.

Bursa de Valori București a deschis pe roșu. Dar ar putea fi urmări și în ceea ce privește blocarea proiectelor cu bani europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență. Noile turbulențe ar putea alarma investitorii și agențiile de rating. Aceștia au avertizat că stabilitatea politică este crucială pentru susținerea eforturilor țării de a reduce cel mai mare deficit bugetar din UE și de a evita o retrogradare la statutul de junk. România plătește deja cele mai mari dobânzi la împrumuturi dintre competitorii săi regionali, iar obligațiunile denominate în dolari au avut vineri cele mai slabe performanțe pe piețele emergente, din cauza riscului politic crescut.