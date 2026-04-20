Cum va rezolva matematicianul Nicușor Dan ecuația imposibilă Bolojan-PSD. Problema celor trei corpuri, varianta românească

Nicușor Dan are de rezolvat prima criză politică majoră din mandat. Foto: Profimedia Images

PSD a votat pentru retragerea sprijinului politic acordat lui Ilie Bolojan și i-a dat un ultimatum până joi să își dea demisia din funcția de premier. Bolojan a ieșit flancat de toți liderii PNL și a anunțat că nu pleacă din funcție. A început criza politică pe care trebuie să o rezolve Nicușor Dan, la consultările pe care le-a anunțat luni. Cum o va face? Nu se știe. Aritmetica parlamentară este foarte complicată și este nevoie de negocieri cu partidele mici și cu parlamentarii neafiliați, în cazul în care nu va exista reconciliere între PSD și PNL.

Ce știm până acum:

1.Ilie Bolojan rămâne în funcție cel puțin 45 de zile, cât îi permite interimatul constituțional. După termenul de 45 de zile trebuie să ceară vot de încredere în Parlament pentru guvernul fără PSD, adică pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Ceea ce înseamnă o nouă Coaliție, un nou protocol de guvernare, un protocol de susținere în Parlament cu cei 17 deputați ai minorităților și cu alții, pentru că cele trei partide au împreună doar 181 de voturi, din 233 necesare pentru votul de încredere în Parlament. Cu alte cuvinte, lui Ilie Bolojan îi mai trebuie 52 de voturi pentru a putea rămâne prim-ministru, fără PSD. Dacă i-ar putea convinge pe parlamentarii SOS, POT și pe cei neafiliați, ar obține 50 de voturi în plus.

Este însă extrem de greu de gestionat o astfel de majoritate în care ar fi nevoie permanentă de negocieri de la om la om cu parlamentarii partidelor mici.

Dar aceasta ar fi o variantă agreată de toate cele trei partide și liderii acestora o văd fezabilă.

2. Susținerea AUR pentru un guvern minoritar. Este luată în calcul de PNL și chiar de USR, dar nu este acceptată de UDMR. De asemenea este puțin probabil ca AUR să fie de acord să susțină un guvern din care să facă parte UDMR, la nici o săptămână după ce Peter Magyar, noul premier de la Budapesta, l-a acuzat pe George Simion că a dansat pe mormintele străbunilor maghiarilor.

3. Ilie Bolojan nu are, deocamdată, opoziție în interiorul PNL. Inclusiv contestatarii săi l-au mandatat să îi transmită lui Nicușor Dan la consultări că el va fi varianta de premier susținută de partid. Surse din conducerea PNL au declarat, pentru antena3.ro că, inclusiv în cazul în care ar fi votată o moțiune de cenzură și Guvernul ar fi demis, PNL îl va propune tot pe Ilie Bolojan ca premier. Dacă nu ar reuși impunerea acaestuia, partidul ar rămâne în Opoziție.

Șansele PSD de a scăpa de Bolojan ar sta în coagularea unei mase critice în PNL, după adoptarea unei moțiuni de cenzură, care să constate impasul politic generat de persoana lui Ilie Bolojan, să respingă intrarea în Opoziție și să desemneze un alt lider al PNL ca propunere pentru funcția de prim-ministru. S-au vehiculat până acum ca variante Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare.

4. PSD a votat pentru refuzarea unui guvern cu PNL cu Ilie Bolojan prim-ministru dar nu respinge intrarea într-un nou guvern cu PNL. De altfel, liderii PSD au transmis, în ultimele zile, că PNL are destui lideri care pot prelua această funcție. Însă, la cald, după votul de luni, PSD este izolat, pentru moment. PNL nu mai acceptă un guvern cu PSD, USR nu mai acceptă un guvern cu PSD.

PSD mai are însă două variante:

să depună moțiune de cenzură rapid, să negocieze cu AUR susținere pentru aceasta și să meargă la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea de a prelua mandatul de premier, pentru Sorin Grindeanu. Oricum, în vara lui 2027, potrivit protocolului Coaliției, el ar urma să fie prim-ministru. Și ar putea să formeze un guvern majoritar, cu USR, PNL și UDMR, sau unul minoritar. PSD, împreună cu UDMR, POT, SOS, minorități și neafiliați, ar avea 222 de voturi. Ar trebui să adune restul de 11 voturi de la alte partide, prin negocieri de la om la om. Dacă USR ar intra în acest guvern minoritar ar aduce voturile necesare unei majorități parlamentare.

să rămână în Opoziție și să preia de la AUR rolul de critic al guvernării. George Simion nu își dorește ca vreunul dintre marile partide, PSD sau PNL, să treacă în Opoziție, pentru că acest lucru l-ar izola complet și ar duce la erodarea imaginii sale de luptător anti-guvernamental.

5. AUR își dorește să fie prezent, să fie legitimat, să fie mediatizat și să se depindă de voturile sale în această criză politică. George Simion a anunțat, de altfel, luni, că dorește să fie chemat de PSD la negocieri, pentru că fără voturile sale, o moțiune de cenzură nu ar putea fi adoptată. Oficial, Simion spune că vrea alegeri anticipate, lucru ușor de anticipat având în vedere că AUR se află pe primul loc în sondajele de opinie. Tot oficial, Simion a declarat și că la consultările de la Cotroceni va avea o propunere de premier. Neoficial, ceea ce va conta în ecuație vor fi negocierile pe care le va avea cu PSD și cu PNL.

6. Moțiunea de cenzură. Deocamdată nu există decât sub formă de intenții, anunțate de PSD, care vrea să depună una cât mai repede, și de George Simion, care a spus luni că va depune una în luna mai. Pentru adoptarea moțiunii de cenzură este nevoie de 233 de voturi. PSD și AUR au împreună 220 de voturi. Grupul PACE care este controilat de PSD ar mai aduce 12 voturi, la care se pot aduna și cele ale POT și SOS.

7. Nicușor Dan a repetat în ultima săptămână nevoia de stabilitate și că cele patru partide - PNL, PSD, USR și UDMR trebuie să guverneze împreună în continuare. Se știe că Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână la guvernare, așa cum vrea și o mare parte a conducerii partid și se mai știe că Președintele a declarat, de asemenea, în mod repetat, că nu dorește să fie nici de partea PSD, nici de partea lui Bolojan.

Ce variante are Președintele:

să îl cheme pe Ilie Bolojan și să îi ceară, în numele interesului național, să se retragă, și să fie de acord cu desemnarea unui alt prim-ministru de la PNL

să desemneze el un premier de la PNL, altul decât Ilie Bolojan

să desemneze un premier de la PSD, respectiv pe Sorin Grindeanu.

să desemneze un premier tehnocrat, pentru a nu-l pune pe Ilie Bolojan în situația de a se retrage și PNL în situația de a-și debarca propriul președinte. În această variantă cel mai probabil PNL ar trece în opoziție și s-ar instala un guvern minoritar PSD-UDMR-USR.

să desemneze un premier PNL, altul decât Bolojan, în cazul în care liberalii nu vor dori să rămână în Opoziție de dragul actualului premier și vor cere să intre la guvernare cu PSD, cu un alt prim-ministru.

N.R - Problema celor trei corpuri descrie un sistem care conține trei corpuri ce exercită forțe gravitaționale unul asupra celuilalt. Într-un sistem cu doar două corpuri, cum ar fi o planetă și o stea, calcularea modului în care se vor mișca unul în jurul celuilalt este destul de simplă: de cele mai multe ori, aceste două obiecte vor orbita aproximativ într-un cerc în jurul centrului lor de masă și vor reveni la punctul de plecare de fiecare dată. Dar adăugând un al treilea corp, cum ar fi o altă stea, lucrurile devin mult mai complicate. Al treilea corp atrage cele două corpuri care orbitează unul în jurul celuilalt, scoțându-le din traiectoriile lor previzibile. (Live Science)