Olguța Vasilescu spune că Bolojan are termen până joi să demisioneze, înaintea ședinței de Guvern

Lia Olguța Vasilescu a declarat la Antena 3 CNN că Ilie Bolojan are la dispoziție până joi să își dea demisia, în caz contrar vor demisiona în bloc miniștrii PSD, împreună cu secretarii de stat și prefecții partidului, ca urmare a votului covârșitor din partid, privind retragerea sprijinului politic pentru actualul premier:

“Suntem pregătiți pentru toate scenariile, inclusiv intrarea în opoziție. Ne așteptăm ca în momentul în care își dau demisia miniștrii, care va avea loc în zilele următoare, pentru că am zis să îi dăm posibilitatea domnului Bolojan să facă un gest de onoare, pentru că nu mai are susținere parlamentară….un guvern fără susținere parlamentară nu mai poate să existe. În al doilea rând, este un guvern care nu mai are aceleași forțe politice care l-a susținut. În aceste condiții se consideră de drept căzut. Cel mai fericit gest pe care ar putea să îl facă Bolojan este demisia de onoare. Dacă nu îl va face, miniștrii noștri își vor da demisia, după care își vor da demisia și prefecții și secretarii de stat. Asta ca să nu se mai spună că am încercat să rămânem agățați de guvernare”.

Bolojan are la dispoziție să demisioneze până joi, înaintea ședinței de Guvern. Ulterior, după retragerea PSD, partidele parlamentare vor fi convocate la Cotroceni pentru negocieri. Olguța Vasilescu a mai spus că dacă Nicușor Dan nu îl va convinge pe Bolojan să demisioneze, PSD va depune moțiune de cenzură:

“Pentru noi e clar că nu mai putem fi în această majoritate cu prim-ministrul Bolojan. Dacă Nicușor Dan nu va reuși să îl convingă să demisioneze nici dumnealui pe domnul Bolojan, atunci va fi introdusă o moțiune de cenzură. După moțiunea de cenzură, acest guvern va fi căzut. S-ar putea să mai fie și alte partide care să voteze. UDMR-ul a anunțat că nu va rămâne într-un guvern minoritar.

Domnul președinte Nicușor Dan a spus că va fi un moderator, între forțele politice. Asta așteptăm că se va întâmpla. Votul de astăzi este clar pentru toată lumea. Vom vedea dacă este un mediator sau nu. Cert este că în acest moment nu mai este o coaliție de guvernare”.

Olguța Vasilescu: "Bolojan nu va rezista"

Olguța Vasilescu este convinsă că Ilie Bolojan nu va mai putea să fie premier: “Nu va rezista, nu vorbim de Guvernul Tăriceanu, când era creștere economică de 9% și era susținut de PSD, pentru că era bătălia cu Traian Băsescu. A fost un guvern minoritar care a reușit să reziste pentru că avea susținerea PSD.

La fel o foarte mare perioadă de timp, Guvernul Cioloș, pentru că i s-a dat o periaodă de grație, susținut de PSD din Parlament, după care a avut loc alegerile la termen. Atât s-a putut în Parlamentul României să reziste, guverne susținute de PSD, nefiind la guvernare. Pentru noi mesajul este foarte clar. E foarte simplu, nu mai poate să continue”.

Întrebată dacă Nicușor Dan și-a dat acordul pentru consultările interne din PSD privind ieșirea de la guvernare, Olguța Vasilescu a spus: “Nu cred așa ceva, nu cred că are nimeni puterea de a influența deciziile din PSD. Discuțiile astea au loc din luna septembrie. Ne-am inflamat tot mai mult, vâzând că tot ce venea din partea noastră se lovea de opoziția premierului Bolojan”.