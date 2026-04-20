"Retragerea sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan anunță luni de instabilitate". Reuters, AFP și EFE despre criza de la București

5 minute de citit Publicat la 22:40 20 Apr 2026 Modificat la 22:40 20 Apr 2026

Criza politică de la București riscă să aducă luni de instabilitate, potrivit agențiilor de presă internaționale. Sursă colaj foto: Hepta

Retragerea sprijinului PSD pentru premierul Ilie Bolojan aruncă România în criză politică și riscă să atragă luni de instabilitate cu repercusiuni în plan economic, arată o sinteză a comentariilor agențiilor de presă internaționale, realizată de Agerpres.

Reuters: Urmează, probabil, luni de instabilitate

Social-democrații aflați la guvernare în România au votat luni să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului liberal Ilie Bolojan și i-au cerut să demisioneze, ceea ce va declanșa, probabil, luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE și ratingul de credit al țării, estimează Reuters.

Guvernul de coaliție al lui Bolojan, format din patru partide pro-europene, s-a constituit în urmă cu 10 luni, după alegeri prezidențiale polarizante, în încercarea de a izola extrema dreaptă aflată în ascensiune.

Aceste partide s-au confruntat constant pe tema măsurilor de reformă.

Agențiile de rating au menținut România pe ultimul nivel al categoriei de recomandate pentru investiții, după ce guvernul Bolojan a majorat taxele și a început reducerea cheltuielilor administrației de stat pentru a diminua cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Aceleași agenții de rating au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc major.

Eșecul implementării unor reforme suplimentare până în august ar însemna pierderea, de către România, a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresare și reziliență, adică aproximativ jumătate din alocarea totală primită de la Bruxelles.

De asemenea, țara trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii inițiative de reînarmare a UE, numită SAFE.

Evoluția obligațiunilor românești cu scadența la 10 ani a subliniat, luni, nervozitatea investitorilor

Diferențele de randament ale obligațiunilor românești în dolari și cu scadența în 2036 s-au mărit cu 28 de puncte de bază, ajungând la 256 de puncte de bază în tranzacțiile de luni, față de 228 de puncte de bază înregistrate la 15 aprilie.

Între randament și prețul obligațiunilor există o relație inversă, iar creșterea randamentului semnalează, în contextul dat, o percepție de risc crescut din partea investitorilor.

Nu au existat comentarii imediate din partea agențiilor de rating Moody's, S&P sau Fitch cu privire la evoluțiile politice.

Eoghan McDonagh, manager de portofoliu la Allianz Global Investors, spune că investitorii au apreciat, în ultimele luni, eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanțele statului.

"Orice abatere de la acest parcurs reformist - adică plecarea lui Bolojan din funcție - ar fi percepută negativ de piețe, de aici și recenta lărgire a diferențelor de randament", a explicat el.

Bolojan, despre care sondajele arată că este cel mai respectat politician din guvernul de coaliție, a declarat - înainte de votul PSD de luni - că va numi miniștri interimari din actualul cabinet, care pot prelua portofoliile redistribuite pentru 45 de zile.

Partidul de opoziție Alianța pentru Unirea Românilor (extremă dreapta), care conduce în toate sondajele de opinie, a anunțat că va depune o moțiune de cenzură în luna mai.

Social-democrații au declarat că ar putea, la rândul lor, să recurgă la aceeași procedură.

Dacă oricare dintre cele două partide ar susține moțiunea celuilalt, guvernul ar cădea, deschizând calea unor săptămâni de negocieri prelungite între partide pentru formarea unei noi coaliții.

O majoritate guvernamentală pro-europeană nu poate exista fără social-democrați, cel mai mare partid din parlament, cu 28% din mandate, amintește Reuters.

Președintele țării, Nicușor Dan, care nominalizează prim-ministrul, a declarat că cele patru partide din coaliție nu au altă opțiune decât să continue guvernarea. El a exclus numirea unui premier susținut de extrema dreaptă.

AFP: PSD și-a văzut baza erodată de extrema dreaptă

Social-democrații români, principala forță parlamentară a țării, au votat luni aproape în unanimitate pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, ceea ce riscă să arunce țara într-o criză politică, notează AFP.

Guvernul său a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum majorarea impozitelor, pentru a combate cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Asta a atras nemulțumirea PSD, care își vede baza electorală erodată de extrema dreaptă.

Înainte de votul PSD, Bolojan a exclus să demisioneze.

Bolojan, un politician de 57 de ani, care și-a construit o reputație de reformator preocupat să reducă risipa banului public și să atragă fonduri europene, a fost criticat pentru "inflexibilitatea" sa.

Președintele României, Nicușor Dan, a dat asigurări, luni, că, în ciuda "turbulențelor politice", țara va rămâne pe drumul cel bun în ceea ce privește finanțele și accesul la fonduri europene, arată AFP.

"Continui să sper că vom găsi o formulă care să ne permită să menținem un guvern solid și pro-occidental pentru România", a adăugat el.

Dacă noi reforme nu vor fi implementate până în august, România ar putea pierde miliarde de euro din fondurile europene, amintește AFP.

EFE: Bolojan ar putea rămâne la putere cu un nou guvern sprijinit de AUR

Retragerea sprijinului PSD pentru prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a provocat o criză în coaliția de guvernare formată din social-democrați, liberali, centriști (USR, n.r.) și partidul minorității maghiare din țară.

97,7% dintre cei 5.000 de membri ai PSD care au participat la o consultare internă au votat în favoarea ruperii relațiilor cu șeful guvernului, pe care îl acuză de lipsă de dialog și de o austeritate excesivă.

Potrivit social-democraților, măsurile de promovate de Bolojan au dus la o scădere puternică a puterii de cumpărare a cetățenilor, în condițiile în care România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat la București, în fața susținătorilor săi, că actualul guvern multicolor nu mai oferă speranță cetățenilor și a susținut că "stabilitatea într-o coaliție este benefică doar atunci când aduce prosperitate".

EFE: Cel mai probabil, prim-ministrul liberal va fi demis prin moțiune de cenzură

"Am intrat în această coaliție cu bună-credință, fiind concepută ca un scut împotriva populismului. Ca singur partid de stânga, am vrut să fim parte a soluției", a declarat Grindeanu, referindu-se la rezultatul alegerilor din 2024.

La acele alegeri, AUR a fost al doilea cel mai votat partid, după PSD și înaintea PNL, partidul liberal-conservator al actualului prim-ministru.

După anunțul de luni, Bolojan ar putea rămâne la putere cu un nou guvern susținut de AUR, iar PSD ar trece în opoziție.

Totuși, varianta cea mai vehiculată de presa română este ca Bolojan să fie demis printr-o moțiune de cenzură, urmând, eventual, să fie refăcută coaliția PSD-PNL cu un alt prim-ministru liberal.

Prim-ministrul român subliniase înaintea votului intern din PSD că nu are intenția să facă un pas înapoi și nici să demisioneze.