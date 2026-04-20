Surse: Ilie Bolojan nu va demisiona. PNL face scut în jurul lui. Hubert Thuma: Vă susținem să fiți premier

Ilie Bolojan, premierul României. sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan are susținerea partidului pentru a rămâne în funcția de premier și pentru a merge la consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan cu această variantă, au declarat pentru Antena 3 CNN surse participante la ședința PNL care are loc luni seara. Liderii liberali și-au exprimat unanim sprijinul față de actualul șef al Guvernului, după ce PSD i-a retras sprijinul politic.

Chiar și Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, principalul contestatar al lui Bolojan în interiorul partidului, și-a declarat susținerea față de acesta.

”Vă susținem sa fiți premier, nu e prima ședință când am spus asta. Ați luat masuri dureroase și tr sa fiți premier când vor da rezultate. Aveți toată susținerea noastră sa mergeți sa negociați sa fiți premier”, ar fi spus Thuma în ședința PNL, potrivit surselor citate

Ilie Bolojan le-a spus colegilor săi că nu are de gând să demisioneze și le-a explicat că manevreme PSD sunt generate de pierderea electoratului.

”Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%. Pare că această strategie nu a dat roade”, a spus Bolojan, în ședința PNL.

În tot acest timp, v-am rugat să nu dăm replici, ce ați făcut cei mai mulți și vă mulțumesc. A fost un plan prin care PSD a încercat să fugă de răspundere. Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poți corecta un deficit decât cu două măsuri: creșteri venituri, scăderi cheltuieli. Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție. Această strategie de a declara în aceste zile, așa cum vedeți, că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat. Se pune întrebarea cum s-a ajuns la această decizie a PSD. A fost o cauză că au existat îngrijorări. Era inevitabil ca adoptând astfel de decizii, să nu apară costuri. A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care are legătură cu 2028.

Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare. În această perioadă de colaborare, unele decizii le-am luat de comun acord ușor, altele destul de greu. În această perioadă, am fost în situația în care anumite decizii care au fost luate la nivel guvernamental au fost de natură a nu da satisfacție unui partid sau altuia”, a mai spus Bolojan.

Ciprian Ciucu a spus și el în ședința conducerii PNL că ”PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi”.

”PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și noi suntem un partid clasic, ne paște acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influența viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conștiința împăcată că am luat decizia corectă să ducem generația mai departe. Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD. Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR. Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul. Fiecare a fost liber să se exprime în acest partid. Noi ne-am regăsit sufletul. Veți fi chemați să vă exprimați direcția dorită: partid mic sau oricare altfel variantă care să ne facă să nu mai fim ridicoli. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare: sunt două opțiuni - de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”