Bursa de la Bucureşti a deschis pe roşu prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii. Toți indicii au scăzut

Publicat la 11:43 20 Apr 2026

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de luni, cu un rulaj total în valoare de 20,25 milioane lei (3,97 milioane de euro), după 50 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 1,08%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere cu 1,05%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,18% din valoare, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a coborât cu 1,38%, scrie Agerpres.



Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 2,02%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, s-a diminuat cu 1,13%.



Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Rompetrol Well Services (+2,13%), Aerostar (+2%) şi Rompetrol Rafinare (+1,79%).



Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile UAMT (-12,38%), Roca Industry Holdingrock1 (-9,04%) şi Transilvania Investments Alliance (-3,49%).