Urmează zile ca de vară în România: Temperaturile se apropie de 30 de grade. Cum va fi vremea pe litoral

Publicat la 13:08 04 Mai 2026 Modificat la 13:26 04 Mai 2026

După minivacanța de 1 Mai cu temperaturi ca de iarnă, de astăzi vremea se schimbă radical. Valorice termice cresc brusc și se apropie de 30 de grade, potrivit meteorologilor.

Florinela Georgescu, meteorolog ANM: Vom avea temperaturi în creștere în toate regiunile țării. În general, în următoarele zile, maximele se vor situa între 20 și 25 de grade, mai coborâte însă în zona litoralului, unde vor fi de doar 16-18 grade.

Valorile mai ridicate se vor înregistra în partea de nord-vest a țării. În Crișana, Maramureș, nordul Moldovei și, local, în Transilvania, sunt așteptate maxime de 27–28, posibil chiar 29 de grade în următoarele două-trei zile. Asta înseamnă valori cu peste 8-10 grade mai mari decât normalul perioadei și, chiar dacă vor exista variații de la o zi la alta, regimul termic ridicat se va menține pe parcursul întregii săptămâni.

Vor apărea însă și precipitații, începând din noaptea de miercuri spre joi, mai întâi în vestul țării, apoi acestea se vor extinde și vor cuprinde, până spre weekend, mare parte a teritoriului. Vor fi, în general, ploi de scurtă durată, averse care nu vor afecta acest regim termic plăcut.