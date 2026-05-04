George Simion a răspuns, în sfârșit, la întrebare: „Este evident că PSD e în continuare un partid corupt”

1 minut de citit Publicat la 14:18 04 Mai 2026 Modificat la 14:18 04 Mai 2026

George Simion a fost întrebat din nou, luni, dacă PSD este în continuare un partid corupt, așa cum declarase de mai multe ori în trecut, înainte ca partidul pe care îl conduce să depună o moțiune de cenzură comună cu social democrații. Săptămâna trecută, liderul AUR a evitat să răspundă la această întrebare, adresată de un jurnalist într-o conferință de presă.

„PSD rămâne un partid corupt?”, a fost întrebat George Simion, la Europa FM.

„Este evident acest lucru, pentru să nu s-a schimbat de pe o săptămână pe alta vreun aspect care ține de prezentul și trecutul partidelor pe care le contestăm.”, a răspuns președintele Alianței pentru Unirea Românilor.

„Însă, mâine avem o moțiune de cenzură pe care am semnat-o cu parlamentari de la alte partide. Agenda mea politică până marți este de a face ce îmi cer alegătorii mei și de a-l da pe Ilie Bolojan jos.”, a adăugat acesta.

„PSD este pro-european?”, a fost întrebat apoi George Simion.

„Nu aș putea să fac aceste afirmații.”, a răspuns el.

Declarațiile lui George Simion vin în contextul în care, pe de o parte, liderul AUR a menținut, de-a lungul timpului, un discurs constant critic la adresa PSD, pe care îl descria drept un partid asociat cu vechile practici ale sistemului politic, iar pe de altă parte formațiunea sa ajunge uneori să voteze sau să semneze inițiative parlamentare alături de social-democrați, atunci când există un interes comun.

În acest caz, moțiunea împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan a reunit semnături din mai multe tabere politice, dar cele mai multe de la membrii PSD și AUR.