Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu investiții de peste 25 de miliarde de euro

2 minute de citit Publicat la 14:08 04 Mai 2026 Modificat la 14:08 04 Mai 2026

Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu aproximativ 20% din totalul investițiilor străine directe, în valoare de peste 25 de miliarde de euro, potrivit lui Serban Isopescu-Weber, președintele Consiliului Camerei de Comerț Româno-Olandeză (NRCC), scrie Agerpres.

„NRCC este o comunitate profesională care se exprimă printr-o voce puternică și autentică în societatea românească. În ultimii 11 ani, NRCC Orange Night a devenit un eveniment de referință pentru comunitatea de afaceri, un loc unde se construiesc parteneriate și ideile se transformă în colaborări pe termen lung.

Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu aproximativ 20% din totalul investițiilor străine directe, investiții de peste 25 de miliarde de euro, un semn al încrederii comunității de afaceri olandeze în potențialul României. Interesul continuă să crească, în special în sectoare precum energie, agricultură, logistică și producție industrială. Cu politici fiscale adecvate și investiții susținute în infrastructură, România ar putea deveni un exemplu de succes economic pe termen lung în cadrul Uniunii Europene”, a spus Isopescu-Weber, potrivit unui comunicat de presă al NRCC.

Conform raportului Băncii Naționale a României (BNR) publicat la 19 septembrie 2025, Țările de Jos reprezintă principala destinație pentru investițiile românești în străinătate, găzduind peste 1,5 miliarde de euro capital românesc.

Astfel, Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, în funcție de valoarea capitalului, deținând aproximativ 20% din totalul capitalului social subscris de către investitori străini (10 miliarde de euro), cu aproape 6.300 de companii active la nivel local.

„Deși companiile olandeze reprezintă o pondere mai redusă din numărul total al firmelor cu capital străin, investițiile lor sunt, în general, de amploare și valoare ridicată. Acestea reflectă importanța lor strategică pentru economia românească și evidențiază rolul Țărilor de Jos nu doar ca investitor de top, ci și ca un important centru financiar și investițional care susține proiecte internaționale de anvergură în România”, se arată în comunicat.

În martie 2026, clasamentul primelor 40 de companii, raportat la ponderea capitalului social subscris deținut de către investitori străini, include șase companii olandeze, Mega Image ocupând primul loc.

Investițiile companiilor olandeze s-au extins semnificativ în sectoare-cheie, precum retail, logistică, agribusiness și IT.

În acest sens, Ahold Delhaize a finalizat, pe data de 3 ianuarie 2025, achiziția Profi în valoare de 1,3 miliarde de euro, dublându-și prezența pe piața locală de retail, în timp ce Action, retailerul olandez non-food, a intrat pe piața din România în 2025 și dezvoltă un centru logistic de 40 de milioane de euro în apropierea Bucureștiului.

De asemenea, Heineken a finalizat o investiție de 12 milioane de euro în tehnologii avansate eficiente energetic la fabricile din Craiova și Ungheni, parte a unui program mai amplu de investiții care depășește 100 de milioane de euro în ultimul deceniu în România.

Fondată în anul 2006, Camera de Comerț Româno-Olandeză este o organizație de dimensiune medie și una dintre cele mai active camere bilaterale din România, dedicată consolidării relațiilor de afaceri dintre Țările de Jos și România.

NRCC sprijină și promovează o comunitate de peste 150 de membri, creează oportunități de afaceri, facilitează parteneriate și menține un dialog strâns cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos în România, precum și cu autoritățile române. Organizația este un membru activ al Coaliției pentru Dezvoltarea României.