Peste 2,1 miliarde de euro au ieșit din rezervele valutare ale BNR în luna aprilie. Cât valorează acum aurul României

Publicat la 14:38 04 Mai 2026

Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României au scăzut în aprilie cu peste 2,1 miliarde de euro, până la 64,836 miliarde euro, de la 67,032 miliarde euro la finalul lunii martie, potrivit datelor publicate luni de BNR.

În cursul lunii au avut loc intrări de 1,8 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor şi altele.

De asemenea au avut loc ieşiri de 3,996 miliarde euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit la BNR, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută precum şi plăţi din contul Comisiei Europene şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 13,171 miliarde euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2026 au fost de 78,007 miliarde euro, faţă de 80,278 miliarde euro la 31 martie 2026.

Plăţile scadente în luna mai 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1,417 miliarde euro.