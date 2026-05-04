George Simion anunţă că va sesiza DNA pentru achiziţiile din SAFE: "În cazul Rheinmetall miroase a corupție"

2 minute de citit Publicat la 14:03 04 Mai 2026 Modificat la 14:05 04 Mai 2026

Primul pachet de achiziții din SAFE include 6 programe și prevede achiziția de mașini de luptă ale infanteriei. Sursa foto: MApN

Preşedintele AUR, George Simion, a declarat, luni, că va sesiza DNA şi Parchetele pentru a verifica modul în care au fost împărţite contractele cu bani din SAFE. Șase din cele 15 contracte aferente programului merg către compania germană Rheinmetall, care ar urma să încaseze peste 5,6 miliarde de euro din cele aproape 17 miliarde alocate țării noastre. "În cazul Rheinmetall miroase a corupție. Compania italiană Beretta acuză că a depus o ofertă, dar nu a fost contactată de nimeni", a declarat Simion la Europa FM.

Programul SAFE (Security Action for Europe), în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, este gândit pentru a întări rapid capacitățile de apărare până în 2030. România are alocate circa 16,6 miliarde de euro, iar pentru prima etapă Guvernul a selectat proiecte de 8,33 miliarde de euro, care au fost trimise în Parlament pentru aprobare.

Simion a transmis că va sesiza organele de anchetă ale statului în legătură cu modul în care se fac aceste achiziții.

"Prea puțini bani se duc în industria românească de armament. Dacă aș fi fost persoana de decizie aș fi încercat să retehnologizez mai multe fabrici din România. În cazul Rheinmetall miroase a corupție. Compania italiană Beretta acuză că a depus o ofertă, dar nu a fost contactată de nimeni. Compania germană a fost implicată în scandaluri de corupție în alte țări.

De dovada corupției trebuie să se ocupe instituțiile statului. Noi vom sesiza Parchetele, DNA-ul în legătură cu modul în care se fac aceste achiziții", a afirmat liderul AUR pentru sursa amintită.

Ce cumpără România prin SAFE

Lista include 15 programe majore de înzestrare:

Transportoare blindate Piranha 5 – 831,2 milioane euro (prima etapă, 139 vehicule dintr-un total de 359), produse în România de GDELS

Platforme de transport IVECO – 344,4 milioane euro pentru 1.115 camioane în 16 configurații

Centre de operații tactice pentru apărare aeriană – 160 milioane euro (2 centre), achiziție comună cu Germania

Vedete de intervenție pentru scafandri – 84 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems)

Nave de patrulare maritimă – 836 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems), cu producție la Mangalia

Elicoptere H225M Caracal – 852 milioane euro pentru 12 aparate (Airbus, în parteneriat cu Franța)

Sisteme Naval Strike Missile – 207 milioane euro (7 sisteme și 48 de rachete, Kongsberg)

Mașini de luptă ale infanteriei Lynx – 2,598 miliarde euro pentru 232 vehicule (Rheinmetall, producție parțială la Mediaș)

Sisteme antiaeriene Skynex – 476 milioane euro (7 sisteme, Rheinmetall Italia)

Sisteme antiaeriene Skyranger 35 – 470 milioane euro (Rheinmetall Italia)

Radare GM200 (Gap Filler) – 258 milioane euro pentru 12 sisteme (Thales)

Sisteme antiaeriene IRIS-T – 547,83 milioane euro (3 sisteme, achiziție comună cu Germania)

Drone de tip loitering (kamikaze) – 147 milioane euro (achiziție comună cu Polonia)

Sisteme CIWS Millennium – 36 milioane euro (2 sisteme Rheinmetall)

Muniție calibru 35 mm – 450 milioane euro (peste 400.000 de bucăți).