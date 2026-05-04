Un lanț de magazine de jocuri video vrea să cumpere eBay pentru 55,5 miliarde de dolari

2 minute de citit Publicat la 13:46 04 Mai 2026 Modificat la 13:46 04 Mai 2026

Directorul executiv al GameStop, Ryan Cohen, a declarat că este pregătit să prezinte oferta direct acționarilor dacă consiliul de administrație al eBay respinge această abordare. Foto: Getty Images

Lanțul de magazine de jocuri video GameStop a făcut o ofertă surpriză de 55,5 miliarde de dolari pentru a cumpăra eBay. „Oferta de numerar și acțiuni evaluează eBay la 125 de dolari pe acțiune, cu 20 de dolari mai mult decât valoarea acțiunilor la încheierea tranzacțiilor de la New York, vineri”, a anunțat GameStop, duminică. Totuși, analiștii sunt sceptici: „Propunerea nu sună ca o ofertă teribil de bună, deoarece ar împovăra eBay cu datoriile GameStop”, a spus analistul Sucharita Kodali de la Forrester, scrie BBC News.

Directorul executiv al GameStop, Ryan Cohen, a declarat că este pregătit să prezinte oferta direct acționarilor dacă consiliul de administrație al eBay respinge această abordare.

Într-o scrisoare adresată eBay, Cohen a spus că intenționează să realizeze economii de costuri de 2 miliarde de dolari la nivelul companiei în decurs de un an de la finalizarea tranzacției. BBC a contactat eBay pentru comentarii.

GameStop a ajuns în centrul atenției în timpul pandemiei de Covid-19, când a devenit punctul de referință al așa-numitei „febrei acțiunilor meme”.

Acest lucru a determinat investitorii individuali să cumpere acțiuni ale unor companii neîndrăgite împotriva cărora investitorii profesioniști pariaseră, ceea ce a dus la creșteri și scăderi bruște ale prețului acțiunilor lor.

Lanțul are încă aproximativ 1.600 de puncte de vânzare în SUA și a cunoscut o oarecare redresare sub conducerea lui Cohen. Profitul său net a crescut la 418,4 milioane de dolari în 2025, față de 131,3 milioane de dolari în anul precedent, deși vânzările au scăzut.

eBay, care valorează de aproximativ patru ori mai mult decât GameStop, a fost lansat în 1995 ca o piață pentru pasionații de jocuri și a devenit unul dintre cele mai cunoscute branduri din domeniul tehnologiei.

Însă baza sa de utilizatori s-a redus pe fondul concurenței din partea unor companii precum Amazon. În prezent, are 136 de milioane de utilizatori la nivel mondial, față de 175 de milioane în 2018.

Conform acordului propus pentru cumpărarea eBay, Cohen ar deveni directorul executiv al noii firme și nu ar primi niciun salariu sau bonusuri, fiind „compensat exclusiv în funcție de performanța companiei rezultată din fuziune”.

GameStop, care are în prezent o evaluare la bursă de aproximativ 11,9 miliarde de dolari, a declarat că are o scrisoare de angajament de la TD Securities pentru a furniza aproximativ 20 de miliarde de dolari în datorii pentru a ajuta la finanțarea tranzacției.

Majoritatea reducerilor de costuri propuse ar fi în divizia de vânzări și marketing a eBay, despre care GameStop a spus că nu a reușit să atragă mai mulți utilizatori către o „piață cu recunoaștere aproape universală a mărcii”.

„Propunerea nu sună ca o ofertă teribil de bună, deoarece ar împovăra eBay cu datoriile GameStop”, a declarat analistul din industria de retail Sucharita Kodali de la firma de cercetare de piață Forrester.

„Este logic pentru GameStop, deoarece și-ar putea crește valoarea prin asocierea cu o companie mai mare precum eBay. Adevărul este că nu punem neapărat împreună două companii puternice”, a adăugat Kodali.

Acțiunile eBay au crescut cu peste 13% în tranzacțiile de după bursă, când a apărut vineri vestea despre o posibilă ofertă, în timp ce GameStop a crescut cu aproximativ 4%.

Magazinele GameStop ar oferi eBay o rețea națională pentru „comerțul live” și alte operațiuni comerciale. Cohen, care a devenit șeful GameStop în 2023, a criticat tranziția lentă a companiei către comerțul electronic.