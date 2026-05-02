Românii care au vrut liniște de 1 mai au ales Delta Dunării. „Suntem overbooked, suntem plini, camerele sunt toate ocupate”

Răzvan Voicu, reprezentantul complexului Lebada Luxury Resort & Spa Crisan. Foto: Captură Antena 3 CNN

Românii care au vrut liniște, natură și servicii de top în mini-vacanța de 1 mai au ales să meargă în Delta Dunării. Mulți au ales resorturile de lux din zonă, cu spa, piscine și excursii cu barca incluse. „Să știți că toți cei care vin și caută ceva găsesc aici tot ce își doresc”, spune reprezentantul complexului Lebada Luxury Resort & Spa Crisan, Răzvan Voicu.

Corespondentul Antena 3 CNN Alexandra Ghețea a mers într-unul dintre restaurantele libaneze din zonă. Este unul dintre complexele din Crișan și a a stat de vorbă cu chef Foad pentru a afla ce le-a pregătit turiștilor de 1 mai.

„Cotlete de berbecuț cu legume, țelină, ciuperci fresh, roșii cherry, baby carrot”, a spus el.

Răzvan Voicu, reprezentantul complexului, a spus românii au ocupat toate camerele disponibile.

„Ne descurcăm foarte bine și asta se datorează echipei de aici, din locația noastră, care s-a descurcat extraordinar de 1 Mai. Să știți că suntem overbooked, cum spunem în marketing, suntem plini, camerele sunt toate ocupate. Ne aflăm într-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ. Nu atât locația noastră, cât Delta Dunării. Și, cum bine știți, este a doua ca mărime după Mississippi și, ca frumusețe, iată că ne putem mândri și noi, românii, cu ceva deosebit”, spune el.

În plus, Voicu subliniază că toți cei care vin aici găsesc tot ce își doresc.

„Să știți că toți cei care vin și caută ceva găsesc aici tot ce își doresc, pentru că oferim servicii de cinci stele. Avem cinci restaurante: acesta este restaurantul libanez, avem o cherhana specific românească, cu mâncare pescărească, un restaurant italian și unul internațional.

Găsiți locuri libere la noi cu mare drag. Echipa de la Rezervări vă stă tot timpul la dispoziție, astfel încât să găsiți camere libere. Și nu doar atât, veți găsi și o atmosferă plăcută, pentru că, pe lângă restaurantele despre care v-am spus și pe care le-ați văzut aici, la noi găsiți o zonă de masaj extraordinară, foarte căutată în toată țara, premium. Primim telefoane pentru rezervări la acest masaj, care este deja celebru.

Avem și plimbări cu bărcile noastre în raiul despre care spuneam mai devreme, al Deltei Dunării, și găsiți tot felul de lucruri interesante. Să știți că nu mai sărbătorim un 1 Mai muncitoresc, așa cum se spunea odată, ci vă invităm la un 1 Mai de cinci stele aici, la noi, în Crișan”, a mai adăugat reprezentantul complexului.